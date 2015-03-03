中亚区域经济合作学院在乌鲁木齐揭牌

哈通社阿斯塔纳3月3日电，据中国媒体报道，中亚区域经济合作（CAREC）学院揭牌仪式及首期培训班2日在中国新疆乌鲁木齐举行。

中亚区域经济合作学院是由阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、蒙古国、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦10个CAREC成员国共同发起成立的知识合作机构。2013年10月24日，CAREC第十二次部长级会议同意将学院实体化并落户中国新疆乌鲁木齐。学院将围绕CAREC重点合作领域，为成员国政府官员、企业界人士和民间机构管理者提供研究、培训和交流服务，增强并提高CAREC成员国的发展能力，促进CAREC成员国之间的经济合作与发展。

中国财政部副部长史耀斌在学院揭牌仪式讲话中表示，近二十年来，CAREC机制为推动CAREC国家开展交通、贸易、能源等核心领域的务实合作，减少贫困、加快经济社会发展作出了重要贡献。作为服务于CAREC机制的知识机构，学院自虚拟运行以来，在增进CAREC区域合作方面发挥了积极的作用，实体化运行将为区域发展提供新的平台和起点。同时，他对中亚区域经济合作学院提出三点期待：一是期待学院成为撬动中亚整体发展的支点。充分调动一流智力资源，围绕CAREC成员国战略发展重点和区域优先合作领域，提供多层次、多维度的知识服务。二是期待学院成为CAREC各成员国经济社会发展政策交流与人文交流的纽带。希望在学院这个平台上，各成员国不仅能积极分享彼此在经济社会发展理念、发展政策上的主张和观点，也能进行人文领域的沟通与交流，求同存异、加深友谊。三是期待学院成为连接中亚区域与全球发展的桥梁。希望学院一方面能为中亚的发展提供更多更好的国际先进发展理念，另一方面也能总结域内成员各具特色的发展经验，推动形成"国际先进理念本地化、域内知识合作机制化、域内外经验交流双向化"的知识网络，让中亚更好地了解全球发展，也让更多的国家了解中亚，增强与这个充满发展潜力地区的投资和经贸合作。

史耀斌指出，当前中国正积极推进"一带一路"建设，与沿线各国共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体，造福沿线国家人民，促进人类文明进步事业。希望有关各国踊跃参与，中方愿为中亚的兄弟国家创造更广阔市场和发展空间，加快实现各国的互联互通和共同发展。

新疆维吾尔自治区副主席钱智表示，新疆正积极围绕建设丝绸之路经济带的倡议，构建全方位对外开放格局。期待在此过程中，中亚区域经济合作学院充分发挥知识合作的平台作用，增进新疆与中亚各国的经贸合作和人文交流，推动CAREC合作迈向新高度。

亚行副行长张文才表示，中亚区域经济合作学院实体化运营是CAREC机制在知识合作领域的一个里程牌，充分展示了CAREC各成员国推动中亚区域一体化发展的共识和决心。亚行愿继续作为CAREC机制的坚定发展伙伴，与各方一道，将学院打造成为重要的区域知识中心。

学院院长乌姆佐科夫表示，中亚区域经济合作学院将围绕互联互通、经济走廊、能源合作等CAREC机制的重点合作领域，开展战略咨询及政策研究、提供能力培训、构建区域知识合作网络，为区域经济整体快速发展作出积极贡献。

揭牌仪式结束后，中亚区域经济合作学院即与亚洲开发银行学院联合举办了主题为"经济走廊开发"和"全球价值链"的首期培训班，来自CAREC10个成员国的官员参加了此次培训。