涅姆佐夫女友接受媒体采访 称未看见枪手

哈通社阿斯塔纳3月3日电，据路透社报道，俄罗斯反对派政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）上周五晚与女友步行至克里姆林宫附近时遭枪击身亡，其女友称未看见枪手。

涅姆佐夫的女友是乌克兰模特安娜•杜丽茨卡娅（Anna Duritskaya），她称对涅姆佐夫被枪击身亡后的瞬间发生了些什么，她几乎记不起来了。 她对线上新闻频道Dozhd表示，他俩在红场附近一家餐馆用餐时，她没注意到任何可疑情况。他们走上大桥，往涅姆佐夫的公寓走去，她没发现有人跟踪他们。 她说："我不想回答关于在桥上发生了些什么。我不想说这些。" "我现在精神状态很差，现在不能再谈这些了。我感觉很糟......我没看见任何人。我不知道他（枪手）从哪出来的，他在我后面。" 杜丽茨卡娅说，涅姆佐夫被害后，她一直有人在旁守卫，很可能无法参加周二举行的葬礼。她现在只想回到乌克兰，回到母亲的身边。 她说："我有权离开俄罗斯。我不是嫌犯。我是证人，已经提供了所有证词，竭尽全力协助调查。" "他们（执法官员）不许我脱离他们单独去任何地方。他们对我说，这是出于安全考虑。" 她说，现在待在莫斯科一个朋友的公寓里。 杜丽茨卡娅称，调查人员已经向她问话过好几次，查了她的财物，提取了她手机里的数据。她说，她最初被问了几个小时，身边没有律师，也没有来自乌克兰使馆的代表。 调查人员称在追踪不同的调查线索，找到了多个可能的动机，情杀是其中之一，但杜丽茨卡娅对此予以否认。 她说："我现在什么都不想。我什么都没法想。我不知道是谁干的。"