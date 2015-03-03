我国驻巴西大使出席乌拉圭新任总统就职仪式

哈通社阿斯塔纳3月3日 电，据外交部消息，我国驻巴西大使巴赫特江•奥尔达巴耶夫于1日代表我国政府出席乌拉圭新任总统塔瓦雷•巴斯克斯的宣誓就职仪式。

乌拉圭国会议员、巴西、智利、秘鲁、古巴、巴拉圭、厄瓜多尔等拉美和加勒比国家领导人出席就职仪式。期间，奥尔达巴耶夫大使拜会了新任总统巴斯克斯。奥尔达巴耶夫首先转达了纳扎尔巴耶夫总统对巴斯克斯的亲切慰问和良好祝愿，并当面转交了纳扎尔巴耶夫总统致巴斯克斯的贺信。

巴斯克斯说，相信乌拉圭人民在巴斯克斯总统的领导下定能在国家各项建设事业中取得更大的成就。乌拉圭政府对我国竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国给予了大力支持，这充分体现了哈乌两国政府间的友好关系。 奥尔达巴耶夫介绍了今年我国将庆祝的哈萨克汗国建国550周年、哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、哈萨克斯坦宪法20周年以及将在阿斯塔纳举行的第5届世界和传统宗教领袖代表大会等相关情况。 巴斯克斯总统请奥尔达巴耶夫转达他对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候，希望哈萨克斯坦能够更加繁荣富强，并期望乌哈两国的友好关系能够万古长青。 此外，奥尔达巴耶夫还同乌新任外长诺沃阿及离任外长阿尔马格罗举行了会晤，双方就加强双边合作关系深入交换意见。诺沃阿表示，乌拉圭对外政策将会保持不变，乌方愿加深同哈萨克斯坦的外交关系。（编译：苏航 审校：林海）