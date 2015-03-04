美国十几处中国孕妇赴美产子住宅被搜查

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据BBC报道，美国联邦调查局特工周二（3月3日）在加利福尼亚州橙县突袭了十几处住宅。这是美国当局打击中国孕妇赴美产子行业的最新行动。

由于美国宪法规定在美国出生的婴儿自动获得美国居留权，很多中国富裕家庭的孕妇不远万里前往美国生子，为孩子争取美国身份。 美联社报道称，本次针对三个安排赴美产子中介的行动，是迄今为止美国联邦国土安全部门最大规模的一次。 赴美产子在不少国家中都形成一种产业，但近期中国富裕家庭孕妇赴美产子的规模大幅上升，引起美国当局的关注，尽管官方并没有公布具体的中国孕妇人数。 当局表示，本次当局突袭的住宅，是赴美产子中介机构的营业场所。住在这些公寓内的中国孕妇交费5万美元，由中介提供食宿和交通。 据调查人员表示，这些孕妇在申请赴美旅行签证时受到培训，向签证处隐瞒赴美产子的真相。她们还得到中介承诺说，在把孩子带回中国之前一定能拿到美国的社保号码和美国护照。 美国联邦调查局的一名特工还到中介去卧底。在中国的中介帮助这名卧底特工假造工作和收入情况申请美国签证并建议她从夏威夷入境美国，因为夏威夷的边检入境工作人员比洛杉矶的更为宽大通融。 加州橙县的一份法庭文件显示，赴美产子中介过去两年赚取了丰厚的利润，帮助中国来的孕妇在该县各医院内生产的婴儿超过400个。 美国海关和边检在网站上已经贴出警告说，各大机场的移民官将仔细查对孕妇的预产期、在美国的行程和医疗保险，决定是否允许孕妇入关。