西方领导人暗示将对俄实施更严厉制裁

哈通社阿斯塔纳3月4日电，据BBC报道，美国总统奥巴马和欧盟领导人警告说，如果俄国再次违反乌克兰达成的停火协议，美欧将收紧对俄的制裁。

在此之前，美国总统奥巴马与英国、法国、德国、意大利和欧盟的领导人举行了视像会议，就乌克兰问题展开磋商，各国领导人在会后发表了声明。 尽管乌克兰政府军与乌克兰东部的亲俄武装在明斯克达成停火协议已有两周时间，但乌克兰的暴力事件仍然不断。 美国白宫发言人厄内斯特说，奥巴马总统对俄罗斯没有遵守停火协议的作法提出了谴责。 美国参谋长联席会议主席邓普西周二在参议院举行的听证会上表示，美国"绝对"应该考虑向乌克兰提供致命性武器。 早些时候，美国国防部新任部长阿什顿•卡特和国家情报局局长克拉珀都曾表示应向乌克兰军队提供武器。 邓普西对美国参议院军事委员会说，美国"绝对"应当考虑向乌克兰提供致命性武器援助，但援助应当以北约盟国的形式进行，因为俄罗斯总统普京的最终目标是分裂北约。 奥巴马总统正考虑是否应向乌克兰提供武器，但北约一些成员国，包括法国和德国则反对武装乌克兰，担心有关举动会进一步使乌克兰东部冲突局势升级。 西方国家领导人周二暗示，如果俄罗斯违反2月12日乌克兰政府军与亲俄武装达成的停火协议，莫斯科就将面临更严厉的制裁。 乌克兰官员说，乌克兰、俄罗斯、法国和德国领导人均同意向乌克兰东部冲突地区派遣更多观察员，监督有关停火。 乌克兰官员担心，港口城市马里乌波尔将成为亲俄分裂武装下一个准备夺取的城市，因为马里乌波尔可为克里米亚半岛提供陆上通道。