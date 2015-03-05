波士顿爆炸案嫌犯辩护团队承认当事人有罪

哈通社阿斯塔纳3月5日电，据中新网消息，美国波士顿马拉松爆炸案于美国当地时间3月4日开审，案件嫌犯焦哈尔•萨纳耶夫的辩护团队在审理之初做出惊人举动——承认爆炸案是萨纳耶夫所为。

"19岁的萨纳耶夫和26岁的塔梅兰•萨纳耶夫犯下严重错误，我们已经准备好接受难以忍受的悲痛，"辩护律师朱迪•克拉克(Judy Clarke)说，"我们不会，也不想在这种情况下避谈他的罪行。" 2013年4月15日，波士顿马拉松终点线附近发生爆炸，造成包括一名中国留学生在内的3人遇害，逾260人受伤。焦哈尔和哥哥塔梅尔兰被确定为嫌犯，最终塔梅尔兰在和警方的交火中被打死，焦哈尔被捕。 焦哈尔面临与爆炸案相关的30项罪名，同时还被控在逃亡过程中杀死麻省理工校警肖恩•柯利尔。此案审理过程分两个阶段，第一阶段，陪审团决定焦哈尔是否有罪，如果有罪，第二阶段将决定他将面临何种刑罚。 早在此案审理前，法律人士分析认为，辩方律师会将罪名推到哥哥塔梅尔兰身上以为焦哈尔脱罪。4日在法庭上，负责此案审理的法官奥图勒宣布，不能过多地谈论塔梅尔兰，因为本阶段的重点在于判定焦哈尔是否有罪，而不是焦哈尔或塔梅尔兰谁更应为罪行负责。不过，奥图勒也说，在法庭上显示兄弟俩互动的证据无法避免。