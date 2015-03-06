里拉贬值加剧土耳其经济风险

哈通社阿斯塔纳3月6日电，据新华网报道，土耳其里拉对美元汇率5日跌至历史新低，1美元兑换2.602里拉。进入2015年以来，里拉贬值幅度接近10%，尽管土耳其央行已决定公开抛售美元，但里拉贬值趋势仍难以扭转。

引发里拉贬值的最主要原因是市场普遍预期美联储加息时点日渐临近。5日，衡量美元对六种主要货币的美元指数升至2003年9月以来的新高。 土耳其国内经济增速下滑也进一步拉低了里拉汇率。2014年前三个季度，土耳其经济分别同比增长4.8%、2.2%和1.7%，1月至9月经济增速为2.8%，较年初政府设定的4%的全年增长目标差距明显。2014年8月至11月，土耳其失业率连续四个月保持两位数水平。 为应对疲软的经济预期，特别是为了在今年6月议会选举之前提振经济，以利于执政的正发党赢得议会选举，土耳其总统埃尔多安多次向央行施压。央行年内已两次降息，目前基准利率为7.5%，市场普遍预期3月将再次降息。 宽松的货币政策一方面打压了里拉汇率，另一方面，央行迫于高层压力采取降息政策，损害了其独立性和在国际市场上的信誉，进一步动摇了投资者对里拉的信心。 在经济增速放缓的背景下，里拉贬值进一步加大了土耳其的经济风险。首先，资本外流情况可能加剧。据土耳其央行统计，2014年全年吸引外国直接投资净额为86.99亿美元，同比降低11.8%。随着美联储加息时点日益临近，拥有财政和经常账户双赤字的土耳其或将受到严重冲击， 其次，货币贬值导致进口原材料和产品价格上涨，部分冲抵国际原油和大宗商品价格下跌的影响，成为推升土耳其通胀水平的主要原因。2014年土耳其全年通胀率达到8.17%，远高于中央银行的中期通胀控制目标5%；今年2月的通胀率按年率计算达7.55%，仍与政府目标有很大差距。 此外，土耳其金融市场脆弱性可能加剧。土耳其经济发展对外资依赖性强，里拉贬值推动了以美元计价的债务增长，企业偿还美元债务的成本升高，资金链断裂甚至破产风险上升，并可能传导至整个金融体系乃至整体经济。