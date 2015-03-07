纳扎尔巴耶夫：女人美则国家美 女人强则国家强

哈通社阿斯塔纳3月7日电，3月7日，庆祝"三八"国际妇女节文艺汇演在阿斯塔纳"哈萨克斯坦"中心剧场举行。文艺界妇女用自己欢乐的歌舞，庆祝自己幸福的"三八"节。纳扎尔巴耶夫总统观看汇演并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克民族具有关心和拥戴妇女的优良传统，视妇女为民族的尊严，危急关头将妇女的命运和民族的命运联系在一起。哈萨克妇女历来自强自立、勤劳勇敢、吃苦耐劳，蕴藏着无穷的智慧，是推动民族进步和历史前进的一支伟大力量。在哈萨克民族历史上，出现过成千上万个伟大的母亲，杰出的女性，慷慨的巾帼英雄。在座的各位就是那些伟大女性的后代。而我们这一代是踩着她们打下的基础，沿着她们开辟的大道前进，理应走得更好、更远。在这片多灾多难的大地上，哈萨克妇女为了民族解放而不懈奋斗，谱写了国家独立运动可歌可泣的壮美篇章。

纳扎尔巴耶夫说："我国妇女人口900万，占总人口的一半以上，是国家富强和人民幸福的重要力量，你们以自己的智慧、勇敢、执着，为建立独立的哈萨克斯坦作出了重大贡献，为祖国的繁荣富强建立了丰功伟绩。哈萨克民族有一句谚语：‘女性祈祷幸福即到'。独立以来，我国政治长期稳定，经济稳步发展，民生大幅改善，国际影响力显著提高，人民安居乐业。 纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦各族妇女在实现国家各项战略目标的生动实践中，表现出强烈的爱国热情、顽强的奋斗意志、杰出的创造才能、崇高的奉献精神。女人美则国家美，女人强则国家强，就是人民对广大妇女重要作用和突出贡献的最高赞誉。（编译：林海）