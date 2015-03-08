伊斯兰国开始摧毁伊拉克北部古文明遗址

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据BBC报道，伊拉克北部库尔德消息来源说，伊斯兰国组织激进分子已经开始摧毁在伊拉克北部哈特拉（Hatra）的古代文化遗址。此举招致了激烈谴责。

哈特拉文明奠定与两千多年前。该地的遗迹包括高墙、巨柱，以及石拱，全数由联合国教科文组织列为世界遗产地点。 当地的居民说，他们听到了隆隆的爆炸声，并且说，激进分子已经驾驶推土机进入有关的遗址地点。 在本周早些时候，伊斯兰国组织开始摧毁附近另一处另一古老城市遗址：尼姆鲁德（Nimrud）。 考古学家，以及研究古代文明的学者对尼姆鲁德受到的破坏表示震惊和惋惜。 伊斯兰国组织控制伊拉克和叙利亚大片地区。他们表示，古代的神庙和塑像都是他们所成的"假偶像"，必须予以摧毁。 目前不清楚他们的行动所造成的破坏有多广泛。 哈特拉位于伊拉克重镇摩苏尔（Mosul）西南大约110公里，是一个壁垒森严的地方，曾经因为其厚厚的城墙和碉堡而成功抵御罗马人的入侵。 当地的库尔德官员对媒体表示，激进分子已经开始搬走该地的金银文物。 目前没有独立消息来源证实破坏的情况。 严词谴责 在周五（6日），联合国教科文组织的负责人伊琳娜•博科娃（Irina Bokova）谴责了她所称的、在伊拉克的"文化清洗"为"战争罪行"。 她说，绝对没有任何政治或宗教理由可以为摧毁人类文化遗产辩护。 在上周，伊斯兰国组织公布了一段录像，可以清楚看到激进分子以大铁锤摧毁摩苏尔一家博物馆内的古代塑像。 自从2014年6月开始，伊斯兰国组织遗址控制伊拉克第二大城市摩苏尔，以及附近的地区。在伊拉克全国已登记的12000个考古地点中，该地占了接近1800个。