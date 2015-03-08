德国外长：欧洲对于乌克兰局势看法与北约和美国有差异

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据俄罗斯卫星新闻网7日消息，德国外长施泰因迈尔周六在拉脱维亚首都与欧盟外长会晤后举行的记者会上表示，来自欧洲消息人士关于乌克兰东部局势的信息，与北约以及美国方面的声明不完全相符。

施泰因迈尔说："我们的消息人士就乌克兰局势发表的声明，不完全与北约和美国方面的声明相符。但我应该说，在积极意义上，相反的是，我们不希望由此造成相互不理解"。

他表示，他曾经两次询问北约，关于俄罗斯活动与乌克兰危机有关的信息的来源。

《明镜周刊》周六载文报道，美国方面可能企图阻挠以默克尔为首的欧洲国家调停乌克兰危机所做的努力。报道说，"德国政府一些官员认为，布里德洛夫的声明是危险的宣传"。报道举例说，现任欧洲盟军最高司令菲利普•布里德洛夫（Philip M. Breedlove）在华盛顿对记者说，"顿巴斯局势日渐恶化，因为俄军超过１千个单位的军事装备、反导系统和火炮被运往当地"。

以德国联邦情报局和对外情报局的信息为准的德国政府，再一次无法同意布里德洛夫的说法。而布里德洛夫本人在采访时表示，他坚持就乌克兰危机所发表的意见。