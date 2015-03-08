伊朗海军司令：伊哈两国在里海拥有广泛的共同利益

哈通社阿斯塔纳3月8日电，由哈比卜拉•萨亚里海军准将率领的伊朗海军代表团近日对我国进行了为期一周的工作访问。日前哈通社记者对伊朗海军司令哈比卜拉进行了专访。哈比卜拉就此次访问取得的成果和两国区域合作的前景回答了记者提问。

记者：首先感谢您在百忙中抽出时间接受哈通社的采访。您对目前哈伊两国海军合作现状与前景有何评价和期待？

哈比卜拉：非常感谢哈通社为我提供一个与读者交流的机会。借此机会预祝哈萨克斯坦民众那吾热孜节快乐，向哈萨克斯坦人民致以卫国战争胜利70周年的祝福，哈萨克斯坦人民在卫国战争期间出生入死、浴血奋战，为取得战争的最终胜利做出了重大贡献，因此庆祝胜利日意义重大。

作为里海沿岸国家，伊朗和哈萨克斯坦在该区域拥有广泛的共同利益，里海蕴藏着丰富的矿物资源，开发和利用这些资源可成为两国经济领域合作的坚实基础。我们认为，里海是友谊和和平之海，维护里海的和平是沿岸各国共同的责任。为了里海资源的和平开发，沿岸各国应加强在安全领域的合作。此行我们同哈萨克斯坦方面就这一问题进行了深入的讨论，除保障区域安全外，双方还对联合训练、人员培训、装备维修等领域加强合作、进一步提升两国海军关系表现出了极大的兴趣。此外双方还就扩大海上联合搜救、共同应对环境灾害、情报共享等方面的合作交换意了见。

记者：众所周知，"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚两国迅速坐大，对地区乃至国际安全局势构成严重威胁，能否遏制"伊斯兰国"疯狂扩张之势，不仅事关伊叙两国局势，更牵动着全球反恐大业走向。就"伊斯兰国"这一恐怖组织，您有什么要谈的？

哈比卜拉：今日中东的政治乱象背后都有某些西方大国为了一己私利插手中东事务,人为制造冲突留下祸根的影子。从某种意义上讲,伊斯兰国这个政治怪物就是某些西方国家自己制造出来反过来对付西方国家的"弗兰肯斯坦",他们对于今天中东的政治乱局难辞其咎。整个国际社会应该深刻反思,为什么会出现伊斯兰国，其滋生土壤是如何产生的? 国际社会应该切实作出努力,促进国际关系民主化,改善中东政治生态环境,中东地区国家更应该齐心协力,共同打击这一恐怖组织。

"伊斯兰国"的所作所为严重违背伊斯兰教精神，包括伊朗人民在内的世界各国人民痛恨"伊斯兰国"。伊朗拥有丰富的打击国际恐怖主义的经验，我们愿与世界各国加强合作，共同打击恐怖主义，努力维护好中东地区的和平与安宁。

记者：美军准备在未来一段时间里按照设立的时间表从阿富汗撤军，目前阿富汗的安全形势并没有好转，美国却急着脱身，多少有些"始乱终弃"的味道，您是否认为美军撤离后阿富汗安全形势将会进一步恶化？

哈比卜拉：阿富汗政府和阿富汗人民完全有能力在外国军队撤离的情况下管理好自己的国家，阿富汗政府政治上走向成熟，人民勤劳勇敢，朴实善良。但是从确保安全角度考虑，该区域的国家应加强合作，证明它们有能力应对国内和地区性挑战。伊朗希望看到一个团结、稳定、发展、友善的阿富汗，愿为帮助阿富汗实现停火、推进和解发挥建设性作用。同时，伊朗不愿意看到外国足迹出现在阿富汗。外国势力介入使得政府缺乏独立性和权威性，唯有阿富汗彻底摆脱外部势力的干预，真正做到由阿富汗人民自己解决国内问题，实现阿富汗国内各民族之间的和解，才能使阿富汗摆脱战乱走向和平！

记者：您对伊朗和上合组织合作前景有何期待？ 哈比卜拉：伊朗成为上合组织成员国将对发展成员国睦邻友好、维护地区安全、促进经贸合作提供新的动力，对确保哈萨克斯坦目前出海所使用的"北－南"运输走廊的安全意义重大，2014年12月"吾赞-别热肯特-戈尔甘"国际铁路（"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"铁路）正式开通，铁路的开通进一步激发了这一区域的经济社会发展活力。

记者：伊朗和中国在军事领域的合作近些年期得到了显著加强。两国海军还将在西印度洋进行联合军演，您对此有何看法？ 哈比卜拉：伊朗愿同包括中国在内的世界各国积极开展军事交流、防务对话和合作，计划在印度洋举行的两国军演有助于增进伊中两军的了解与信任。众所周知，印度洋北部尤其是亚丁湾是世界海上石油、天然气运输的重要通道，航运频繁的亚丁湾已成为全球最危险水域，对国际航运和海上安全构成严重威胁，国际社会对伊朗海军在上述海域参与打击海盗的行动给予了高度评价。我认为伊中两国在打击海盗的问题上有很多共同利益。 记者：谢谢！（编译：林海）