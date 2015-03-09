中国驻阿拉木图总领事：阿拉木图市会成丝路经济带耀眼明珠

哈通社阿斯塔纳3月9日电，据中新网8日报道，"连云港-阿拉木图货运班列项目的成功运营将使哈萨克斯坦摆脱过于依赖公路运输的现状，重新规划并建立从日韩、东南亚到中亚的物流集散中心，也将为深化和拓展中哈务实合作空间提供有力支撑和保障。"中国驻阿拉木图总领事张伟在接受中新社记者采访时表示，在中哈双方共同努力下，阿拉木图会成为"丝绸之路经济带"上的耀眼明珠。

既是"光明大道"又是"丝绸之路经济带" 连云港-阿拉木图货运班列，是中国"丝绸之路经济带"重大倡议提出后哈中首个物流方面的国际合作平台项目。首次班列自2月25日从连云港发出，仅用6天时间就到达了阿拉木图。

"这既是实现哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出的‘光明大道'计划的一个实例，也是促进中国国家主席习近平提出的‘丝绸之路经济带'发展的一个实例"，哈萨克斯坦铁路运营商代表认为，对于哈萨克斯坦而言，连云港是最便捷的出海港口，这有利于哈萨克斯坦将商品出口至日本、韩国和东南亚地区。 哈萨克斯坦铁路总局发言人称，这将有利于加强哈中两国在交通运输和物流领域的合作，促进两国贸易往来的扩大。 张伟指出，"随着这一项目逐渐成熟，将会有更多的中哈企业参与其中，这对于带动和促进中国与中亚各国在交通、基础设施等领域的互联互通建设，加强经贸、投资、金融等方面的合作都具有十分重要的意义"。 "丝绸之路经济带"上的耀眼明珠 作为连云港-阿拉木图货运班列终端的阿拉木图是位于哈萨克东南部，系中亚第一大城市，也是中亚最大的贸易中心、金融中心。2014年阿拉木图市生产总值近440亿美元，人均约2.6万美元。 阿拉木图自古以来就是丝绸之路通往中亚的必经之路，现在离最近的哈中霍尔果斯口岸仅有360公里。"阿拉木图作为‘丝绸之路经济带'走出中国大门的第一站，在发展跨境运输、促进商品流通和人员往来等方面具有得天独厚的条件和优势"，张伟说。 据张伟介绍，2013年阿拉木图与中国的商品贸易额达到55亿美元，2014年增长约10%。中石油、中石化、中信、中国银行、工商银行、中兴、华为、南方航空、海南航空等多家中资机构和大型企业均在该市设有驻哈总部或代表处。 "这里还汇集了阿尔法拉比国立大学、阿布莱汗国际关系和外国语大学、阿拜师范学院等42所高等学府，超过80%的赴哈中国留学生选择在阿拉木图市完成学业。阿拉木图与乌鲁木齐是友好城市，并与湖北省、陕西省、甘肃省、日照市等多个中国地方省市保持良好的合作关系。"张伟还谈道。 谈及阿拉木图的前景，张伟说，"我到任拜会阿拉木图市市长叶西莫夫时，他曾表示有信心将阿拉木图市打造成‘丝绸之路经济带'上的交通枢纽和金融中心。我相信在中哈双方的共同努力下，阿拉木图一定会充分发挥自身优势和作用，成为‘丝绸之路经济带'上一颗耀眼的明珠"。