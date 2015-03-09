全太阳能飞机在阿布扎比开始环球飞行

哈通社阿斯塔纳3月9日电，据BBC报道，创纪录尝试以全太阳能为动力作环球飞行的飞机在阿布扎比启程。

该名为"阳光动力二号"（Solar Impulse-2）从阿联酋起飞，先向东飞行，往阿曼首都阿斯喀特进发。 在未来五个月，飞机将飞越地球各大洲，并穿越太平洋和大西洋。 起飞时，这架只有一个驾驶座位的飞机由安德烈•博尔施伯格（Andre Borschberg）控制；他将与另一名瑞士机师伯特兰•皮卡德（Bertrand Piccard）共同担当驾驶飞机的任务。 飞机计划是将在全球多个地点停留，以让飞行员休息和进行飞机维护，同时宣传洁净能源的信息。 在起飞前，博尔施伯格告诉BBC说："我有信心，我们有一架非常特别的飞机，而它也必须非常特别，因为它要载我们穿过大洋。" "我们可能要为此连续飞行五天五夜，这将是个挑战。" "不过我们还有未来两个月的时间，在中国停几站，做培训和准备。" 这个飞机项目已经创造了一系列与太阳能飞行有关的纪录，包括2013年备受瞩目的横越美国大陆飞行。 但是这次环球飞行将更加令举世震惊，也需要比原本的型号"阳光动力一号"更大的飞机。 新机型的机翼翼展达到72米，比747大型喷气式客机还有大，但重量仅为2.3吨。 它的超轻重量将对成功完成飞行任务起决定作用。 另一个决定性因素是机翼上多达17000个太阳能接收器，以及将用于夜间飞行的高能锂离子电池。 在黑夜中的操作性能将非常重要，尤其是在横越太平洋和大西洋期间。 这架由螺旋桨为驱动力的飞机速度比较慢，意味着横越大洋需要数日数夜的不间断飞行。 在此期间，不管是谁值班操作，皮卡德和博尔施伯格都必须在几乎所有时间里高度警觉。 他们将只能有每次最多20分钟的小睡--与独立进行环球航行的帆船手一样，只能有非常短的睡眠时间。 他们还要忍受狭窄的空间--驾驶舱只有约3.8立方米，并不比公用电话亭大多少。 博尔施贝格会通过做瑜珈令自己保持状态，而皮卡德则选择自我催眠技法。 "但我的热情也会帮助我坚持，"皮卡德说。 "16年前我就有不使用燃油、只用太阳能做环球飞行的梦想。现在我们将要做到了，有那种热情在这里，我对于走进驾驶舱非常期待。" 飞行任务的控制中心设在摩纳哥，一组工程师也会跟随飞机环绕地球，还准备了一个移动的舱房，用于在停站时存放飞机。 博尔施伯格是一名受过训练的工程师，也是前空军飞行员，也是互联网科技领域的一名创业家。 而皮卡德则已经因为乘热气球探险而广为人知：他在1999年与布莱恩•琼斯（Brian Jones）一起完成了世界上第一次不间断的热气球环球飞行； 他的父亲则是1960年创下到达海底最低深度纪录的探险家雅各•皮卡德（Jacques Piccard）。