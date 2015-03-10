哈通社阿斯塔纳3月10日电，英国金融时报10日刊登一篇题为《乌兰巴托的"蒙古包区"》的文章，作者为自由撰稿人妮古拉•戴维森，以下为全文：

1990年，恩赫图亚•巴塔尔还是蒙古北部布尔干省的游牧民。直到有一天，狼群开始叼走她的绵羊。当一个被蒙古人称为"zud"（zud，蒙古语，指造成大量牲畜死亡的严冬）的严冬夺走了她剩下的牲畜时，现年55岁的巴塔尔别无他法，只好收拾东西与丈夫和4个孩子一起迁往蒙古首都乌兰巴托。他们在市郊租了一间屋子，夜晚在地上睡觉。"我们没有任何家具，只有一个小的旧箱子，既当桌子，也当料理台、当橱柜--什么都当，"她说。

蒙古是世界上人口最稀疏的国家之一，整个国家由荒漠、大草原和绵延不断的群山组成。然而，首都乌兰巴托却人满为患。1989到1990年间苏联解体，蒙古成为一个实行市场经济的民主国家时，全国有27%的人口居住在乌兰巴托。近年来，依靠储量丰富且基本还未开发的自然资源，蒙古经济飞速发展，吸引大批牧民移居首都。现在有大约130万人居住在乌兰巴托，占全国人口近一半。亚洲开发银行估计，该国每年有4万外来人口迁至首都。

由于乌兰巴托市中心缺乏平价住房，地方也有限，大多数新迁入的居民别无选择，只能在"蒙古包区"安家。该区得名于蒙古的传统圆顶毡帐，蒙语中称为"ger"，意思是"家园"。这些杂乱无章、毫无规划的居住区由蒙古包、临时房屋和土路组成，像树墩上的年轮一样，以城区高耸的办公楼和公寓楼为中心向外辐射，越新的居住区就越靠外。

这些区域曾被视为蒙古现代化进程中的临时副产品，但现在却容纳了乌兰巴托60%的人口。这里基本没有自来水、下水系统、废物处理等基本市政服务，而学校、医院、社区活动空间和公共交通都不堪重负。到了冬天，温度降至零下40摄氏度，这里的居民用炉子烧煤、有时候还烧垃圾取暖，使乌兰巴托成为世界上空气最污浊的城市之一。

巴德伦•加尔迪是在蒙古包区开展工作的非政府组织卓力格基金会的一名顾问，他说乌兰巴托"极端分化"。"事实上，住在蒙古包区的居民，绝大多数想都不敢想象自己有一天能住上公寓楼，"他说，"如何融入城市是一个难题，因为改变过去的牧民心态、接受在城市里定居生活，是一个巨大的转变。‘社区'这个词在蒙古语里不存在。"

尽管蒙古包区一直以来都受到国际慈善机构和各开发银行的关注，但新移民的不断涌入，意味着情况并无太大起色。

2012年，转机出现。额尔登•巴特-吾勒被任命为新一任市长。他任市长那段时期，正值铜矿、金矿和煤矿开采热潮推动经济蓬勃发展的时期。在他上任前一年，蒙古国内生产总值增长了17%，使其跻身世界上增长最快国家之列。乌兰巴托的中心地带也相应地进行了现代化。乌兰巴托最高的大楼"蓝天塔"，形如一面105米高的蔚蓝风帆。在蓝天塔附近，成吉思汗广场对面，有一家路易威登门店。现代化公寓大楼取代了苏联时期建造的颜色暗淡的预制装配式住宅。

2013年2月，议会通过了乌兰巴托城市总体规划的调整方案。城市总体规划制定了乌兰巴托到2030年的设计和空间使用开发战略，包括改善蒙古包区的框架构想。初步估计成本为54.3万亿蒙古图格里克（合280亿美元）。包括建设10个市区，3个卫星城，一条总长170公里的铁路，一个飞机场和一个公共交通系统。蒙古包区的部分区域会连上市政管网；由于该区居民大多拥有所住的土地，蒙古包区的其他部分将通过与居民签订土地置换协议开发为公寓楼。目标是到2030年，将70%的家庭迁入现代化公寓。

在乌兰巴托市郊的巴彦祖赫区，中国烈士公墓旁边，高高的木栏和两只脏兮兮的狗守护着巴塔尔一家的地盘。地盘一角立着一顶白色的传统式样蒙古包，数百年来，为蒙古大草原上的战士和牧民遮风避雨的正是这种蒙古包。蒙古包轻便、灵活机动，非常适合游牧生活，但对于城市生活就不是那么理想了。巴塔尔把她的蒙古包租了出去，自己则住在一套用空心砖盖成的一居室里。水要去附近的小摊棚取。较远的一角处挖了一个茅坑。

去年冬天，巴塔尔一家烧了两货车的煤，一车煤要花25万图格里克（合130美元）。对一个月收入仅30万图格里克（合155美元）的家庭来说，这是一笔巨大的支出。（巴塔尔的丈夫失业了；世界银行估计，62%的蒙古包区居民没有工作。）我喝着一杯热气腾腾的热巧克力，吃着"果子"（boortsog，一种核桃大小的甜味油炸面点），问巴塔尔：政府能做些什么来改善你们的生活质量？"如果他们能把管道铺过来，让我们连上集中供暖系统，那就好了。"

这个梦想在今天看来似乎还很遥远。比起乌兰巴托政府发布新的城市总体规划那个时候，如今蒙古的经济形势已变得更难以预测。煤炭出口和外国直接投资暴跌，使蒙古2014年上半年的经济增速降至5.3%。重振蒙古经济的关键是解决有关奥尤陶勒盖铜矿开发成本的争端。该铜矿由蒙古政府和矿业公司力拓旗下的Turquoise Hill Resources合营。很可能在2021年，该铜矿将实现全面投产，届时将为蒙古贡献约三分之一的GDP。

"必须承认，当前的经济条件在一定程度上拖慢了蒙古包区开发计划实施进度，"乌兰巴托市副市长奥其尔巴特•索罗格乔说。他补充道，在亚洲开发银行等国际组织的帮助下，政府有信心完成这项计划。

但是其他人则没这么乐观。乌兰巴托经济发展局总干事特穆林•恩赫蒙赫称，从经济层面来说，这个300亿美元的总体规划就是个白日梦。"这项计划由城市规划者制定，没有一个经济学家参与其中，"他说，"需要的资金总额太大了，要是按照那个数字，我们还不如收拾铺盖卷回家算了。"

香港大学建筑系副教授乔舒亚•鲍乔弗表示，走出僵局的一条道路是缩小重建规模。鲍乔弗与乌兰巴托市政府、非政府组织亚洲基金会一起，设计了3种能以低成本快速建造并解决废物处理问题的"智能基础设施概念"。

"我认为可以将标准化城市化视为实验、视为探索，"鲍乔弗说，"可以把它们作为实验平台，而不是花费数十亿美元重新规划整个城市。"

由于地势多山，且缺乏像样的道路，垃圾收集车很难进入蒙古包区，街道的角落成了事实上的垃圾场。今年春天，这里将会修建鲍乔弗设计的钢筋混凝土建筑物，每一座造价约4万美元。这种建筑物可以作为垃圾收集点，同时其内部空间用途多样，可以用作商店、教室或者会场。

在经济情景不确定、社会快速变迁的时期，建造响应居民需求的建筑是明智的。鲍乔弗说："目前在建的都是典型的普通住宅，既不反映当地气候特点，也忽略了这些人以前曾是游牧民，与土地有着明显的联系。" 他补充道，蒙古包区的一个重要功能就是"连接起"游牧生活和城市生活，为牧民转化为城市居民提供空间。

55岁的退休教师奥云格列尔•登贝尔勒1997年和丈夫一起从乡下搬到了蒙古包区。去年，他们在自己的土地上建起了一座两层红砖家庭旅馆，部分自住，部分做旅馆。"我们也考虑过买间公寓，但是我们的土地值钱得多，"登贝尔勒说。今年春天，乌兰巴托首批蒙古包区居民家中将连上市政管网，用上自来水和暖气，她家也在其中。

对登贝尔勒来说，公寓楼狭小的空间毫无吸引力。"住在公寓里，心态也会不同，因为游牧民居住的地方彼此相隔甚远，一座山就住一户人家。"她说，"这份辽阔、宽敞和大自然，流淌在蒙古人的血液里。" ________________________________________

乌兰巴托购房指南

● 蒙古语是官方语言，英语正迅速取代俄语成为第二普及的语言。

●乌兰巴托的气候属于比较极端的。夏季气温最高可达30摄氏度，而在漫长干燥的冬季，夜间气温最低可降至零下40摄氏度。乌兰巴托虽然阳光充足，但污染非常严重，PM2.5浓度是世界卫生组织推荐标准的6到7倍。

● 蒙古国是亚洲犯罪率最低的国家之一。

● 住宅均价每平方米约1300美元。市中心的高端现代化住宅的价格可能超过每平方米3000美元。

● 宰桑区是乌兰巴托市最理想的住宅区之一，因为这里空气相对清新，靠近乡村，很受家庭的欢迎。

● 不限制个人拥有房产的数量。购房程序简单，国外投资者有权以自己的名字购置房产。不动产税介于房产价值的0.6%到1%之间。

● 外国人可购买和出售开发好的自由保有房产（freehold property，指房主无条件享有房产永久所有权的房产，包括房产建筑和占有的地皮）。与不享有土地所有权的"浮动自由保有"房产不同，"自由保有"房产的所有者可获发将土地"锁定"在房产之上的房产证。房产证属于法定清偿物。

房产行情如何？

80万美元可在宰桑区买到一套全新五居室联排别墅，邻近乌兰巴托美国学校；

100万美元可在蓝天塔购置一套三居室公寓，并可享用游泳池和健身房设施；

200万美元可在市中心的摄政公馆购置一套五居室顶层复式公寓，邻近成吉思汗广场。