中国驻哈大使：“光明大道”对接“丝绸之路经济带”

哈通社阿斯塔纳3月10日电，据中新网9日报道，中国驻哈大使张汉晖在接受中新社记者采访时表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出了‘光明大道'计划，这与‘丝绸之路经济带'战略不谋而合，是一种主动的对接。"‘丝绸之路经济带'战略已经提出一年多了，可以说取得了很大进展，在这一大战略的感召之下，很多国家纷纷行动起来，同中国进行对接，"他说。

共同繁荣：反映欧亚大陆各国加强合作心声 2013年9月7日上午，中国国家主席习近平在纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲时提出共同建设"丝绸之路经济带"。

张汉晖指出，"丝绸之路经济带"战略是在中国经济蓬勃发展，同时也是中国与世界各国经贸合作与往来不断扩大和深入这一大背景下提出来的。这既是中国进一步扩大同欧亚地区各国、世界各国合作的总方略，也是中国走和平发展道路，谋求平等互利合作，共同繁荣外交政策的体现。 "经过30多年的改革开放，中国与国际社会的共赢合作已经站在新的起点，此时提出‘一带一路'战略，目的是与欧亚空间进一步共享合作，构建利益共同体。"中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程认为。 "‘丝绸之路经济带'战略应该说是新时代的产物，是中国对外政策的自然延伸，同时也反映了欧亚大陆各国加强合作的心声。"张汉晖说，"所以，自习近平主席提出这一战略后，欧亚大陆各国纷纷响应。" 主动对接："光明大道"与经济带不谋而合 张汉晖介绍说，"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出了‘光明大道'经济计划，这实际上与‘丝绸之路经济带'战略不谋而合。这是一种主动的对接，‘光明大道'战略也包含着完善基础设施建设、重振经济等一系列方略和目标。在这些方面，中哈有着广泛的共识和共同利益。" "光明大道"新经济政策是哈萨克斯坦未来经济增长的引擎，将持续优化该国经济结构，激发经济活力，积极创造就业机会。为此，哈萨克斯坦政府已划拨了60亿美元推进该政策，未来还将继续投入90亿美元。同时，世界银行、亚洲开发银行以及欧洲重建和开发银行等机构也准备向哈提供90亿美元资金用于实现该政策。 "在这个大的背景下，李克强总理去年底访哈，两国领导人就中哈产能合作达成了高度共识。此后，两国的有关部门和企业积极行动起来，进行了有效对接。目前，双方商定的项目超过60个，总金额超过250亿美元，"张汉晖说。 关于"丝绸之路经济带"建设的进展，张汉晖谈到，经过阿拉山口和霍尔果斯两个节点的欧亚铁路，目前已经开通了"渝新欧""汉新欧""郑新欧""义新欧"等班列，虽然这些班列尚处于试运行阶段，但对于活跃地方经济、直接沟通中国内地同欧洲国家经贸往来的重要作用已经显现出来。 中国阿拉山口站负责生产的副站长祁永维表示，2014年新增了数条从中国内地省份发往欧洲的"五定班列"(定点、定线、定车次、定时、定价)。"‘五定班列'现在几乎每周都有"。搭乘"义新欧"，义乌的小商品经阿拉山口被送往中亚小商品集散中心阿拉木图，"蓉新欧"、"渝新欧"则将成都、重庆生产的电子产品直接运抵欧洲市场。 开放自愿公开：照顾各方利益和舒适度 张汉晖强调，"中国在落实‘丝绸之路经济带'建设的过程中，遵循开放、自愿和公开的原则，共建共赢，不会强人所难，也不会搞带有扩张性质的战略，只是和各国进行有效的对接"，"更多地照顾有关各方的利益和舒适度，不会借此去干涉别国内政。应该说，‘丝绸之路经济带'战略的提出，是中国为繁荣世界经济作出的新贡献"。