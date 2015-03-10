乌克兰危机：波罗申科证实亲俄武装撤走重武器

哈通社阿斯塔纳3月10日电，据BBC报道，乌克兰总统波罗申科表示，该国东部的亲俄罗斯武装已将"相当数量的"重型武器撤走。

波罗申科在接受电视采访时说，乌克兰政府军已将大批火箭系统和火炮等重型武器撤走。 根据乌克兰政府与亲俄武装达成的停火协议，停火双方都要在3月初将重型武器撤走。 尽管目前仍有冲突，但停火协议似乎得到了维持。 自去年4月乌克兰东部的顿涅茨克和卢干斯克爆发冲突以来，已有至少6000人被打死，上百万居民为了躲避战火而逃离家园。 就在3天前，波罗申科还谴责亲俄武装不愿依照在白俄罗斯首都明斯克达成的停火协议，在国际监督下撤走重型武器。 对于目前的停火协议，波罗申科表示，"可说有，也可说没有，这取决于人们如何看待这个问题"。 来自欧洲安全与合作组织的观察员正在监督2月12日在白俄罗斯首都明斯克达成的停火协议。 冲突双方将撤离重型武器并设立军事缓冲区：双方100毫米口径及以上的火炮系统至少相距50公里，多管火箭系统至少相距70公里，重型火箭炮和导弹至少相距140公里。 一名德国高级外交官周一对美联社说，美国总统奥巴马上月同意不向乌克兰运送致命的防御性武器。 德国驻美国大使维蒂格说，奥巴马2月在白宫与德国总理默克尔会晤时说，美国不会向乌克兰运送致命性武器，以便给解决冲突的外交和政治努力留下空间。