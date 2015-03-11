美国为北约军演向波罗的海国家运送战车

哈通社阿斯塔纳3月11日电,据BBC报道,在俄罗斯同北约的关系就乌克兰危机陷入紧张之际，美国向波罗的海地区派遣了数百辆战车，以缓解北约盟国对安全的担忧。

一位美国军方人员对BBC说，包括250辆重型战车在内的总共750辆战车已经抵达拉脱维亚首都里加和德国北部地区，将进一步部署，以便"在危急时刻做出更快的反应"。 这些战车将在波罗的海地区和波兰参加为期90天的北约训练演习，但是会在演习结束后分散在欧洲。 这位美国军官还说，具体安排目前还在同接纳这些装备的国家商谈。 与此同时，北约海军正在黑海举行一项军事演习，参加的国家包括保加利亚、罗马尼亚和土耳其等七个西方盟国。 虽然目前在乌克兰东部地区实现了停火，但是这场冲突严重加剧了俄罗斯和西方之间的互不信任。 俄罗斯特别指责欧盟正在挑起冲突。 "挑起对抗" 俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期二（3月10日）在莫斯科发表谈话，特别批评了欧洲理事会主席图斯克有关欧洲没有在对抗俄罗斯的问题上像美国一样迅速行动的说法。 这位波兰前总理曾对美国总统奥巴马说，如果欧盟能同美国团结一致，就能够阻止俄罗斯对邻国采取的侵略性政策。 拉夫罗夫说，在布鲁塞尔的欧盟官员正在有意挑起欧盟同俄罗斯之间的对抗。 英国外交大臣哈蒙德星期二（3月10日）发表谈话说，俄罗斯总统普京的行动从根本上破坏了东欧主权国家的安全。 立陶宛总统格里包斯凯特上个星期对BBC说，立陶宛的安全受到了切实的威胁。 她谈到了俄罗斯在波罗的海和加里宁格勒的军事行动。 俄罗斯上个月在同爱沙尼亚和立陶宛接壤的普斯科夫地区举行了军事演习，令这些前苏联国家感到不安。