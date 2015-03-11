巴基斯坦在暂停七年后正式恢复执行死刑

哈通社阿斯塔纳3月11日电,据BBC报道,巴基斯坦将重新开始对所有死刑罪犯执行死刑。该国在暂停死刑七年后，于几个月前部分恢复执行死刑，处决了数名恐怖罪犯。

巴基斯坦官员说，所有那些上诉失败，以及要求宽大被拒绝的死囚都将面临处决。 巴基斯坦暂停执行死刑延续了七年。去年12月白沙瓦一所学校遭到塔利班攻击，造成141人死亡，其中有132名学童。巴基斯坦当局随后便打破了自2008年起实施的暂停执行死刑的政策。 去年12月19日，第一批两名囚犯被处决。自那时起，共有20多名被判犯有恐怖相关罪名的囚犯被绞刑处死。 据人权组织称，巴基斯坦目前关押着约8000名死囚。 法新社援引一名巴基斯坦高级官员的话说，死囚中有大约1000人，他们的上诉失败，要求宽恕也遭到拒绝。 BBC在伊斯兰堡的一名记者说，并不清楚巴基斯坦为何在此时做出全面恢复执行死刑的决定。 巴基斯坦人权律师事务所"公正巴基斯坦"谴责当局的决定"极不负责"。 支持恢复死刑的巴基斯坦人说，处决是必要的，只有这样做才能遏制武装恐怖分子的攻击。 白沙瓦学校攻击事件发生后，联合国曾敦促巴基斯坦不要因此恢复死刑。