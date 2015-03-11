欧元下跌 兑美元接近平价

哈通社阿斯塔纳3月11日电，据华尔街日报网11日消息，许多华尔街的预测人士预计，2015年欧元兑美元将贬值，一些人预计未来几年欧元将跌至1美元水平。

但几乎没有人料到欧元跌势会如此迅猛。周二，欧元兑美元触及12年新低，而2008年时1欧元曾兑1.60美元，即使2014年3月时，欧元兑美元汇率也还高达1.39美元。

截至周二，欧元兑美元今年已累计下跌超过11%，离平价水平只差7美分的距离，为2002年以来最低水平。

欧元大跌凸现出欧洲央行周一启动债券购买计划的普遍波及效应。周二，欧洲国债收益率连续第二个交易日下降，德国、法国、爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙国债纷纷触及纪录低点。

在债市和汇市交易中，市场跌破了已经调低后的预期，反映出了央行胃口之大以及对全球其他资产的影响，分析师们正在努力跟进当前行情。

欧洲央行为刺激欧元区经济增长、防范经济衰退风险而推出的举措是导致欧元下跌的关键因素。欧洲央行去年有史以来首次将存款利率降为负值，这样一来投资者实际上要为持有短期欧元资产付出成本。

欧洲央行在上次会议上宣布将从3月9日开始债券购买计划（即量化宽松政策）。通过印钞购买银行的债券，欧洲央行实际上压低了欧元的币值。

欧洲央行的举措压低了欧元区的利率水平，投资者因而抛售欧元计价资产并转投其他地区寻求回报，引发资金大举外逃。一直以来，外流资金的一个主要投资目的地是美国，强劲增长的美国经济已经巩固了美国联邦储备委员会（简称：美联储）将在近10年内首次加息的预期，进而提振了美元。

欧元走软提升了欧元区出口产品在全球贸易中的竞争力，借此欧洲央行可以刺激当地停滞的经济增长。这也进一步鼓励欧洲人购买美国国债等外国债券。

德意志银行(Deutsche Bank)周二调整了对欧元的预期，认为利率下降将促使投资者抛售欧元，转向外国市场。该行目前预计，到今年年底，欧元兑美元将达到平价水平，之前的预期为欧元兑1.05美元。德意志银行驻纽约的十大工业国(G10)外汇策略主管拉斯金称，接下来欧元还会继续下跌，到2017年将跌至0.85美元。

持这种观点的不只是德意志银行一家。巴克莱集团(Barclays PLC)上个月把年底欧元走势预期从1.07美元下调至1美元。巴克莱称，利率下降将促使公司和国家发行欧元计价的债券，这会令欧元币值承压。

近几周下调欧元预期的其他机构还包括野村(Nomura)和道明证券(TD Securities)。野村对年底欧元的新预期为1.05美元，道明证券预计到12月份欧元将跌至0.96美元。

高盛将年底欧元预期从1.15美元下调至1.08美元。该行称，欧洲实施量化宽松措施以及美国加息是欧元兑美元下跌的原因。

高盛的分析师表示，高盛的主要观点是，虽然2014年中以来美元已经大幅上涨，但美元依然有相当多的上涨空间。