外媒：中亚处境并非“左右为难” 中俄是盟友而非“友敌”

哈通社阿斯塔纳3月13日电，英国《金融时报》中文网13日刊登一篇题为《中俄是盟友而非"友敌"》的文章，作者为专注于俄罗斯和独联体的分析师戴安娜•加帕克、哈萨克斯坦首任总统图书馆地缘政治和地区研究部中亚和里海地区部门负责人达尼亚尔•科斯纳扎罗夫以及《金融时报》旗下研究服务机构《东盟投资参考》研究员加文•鲍令。以下为全文：

中亚的处境常被比作"左右为难"，其相对孤立的地位要求它必须与两大邻国——中国和俄罗斯——保持协调、平衡的良好关系。

然而，由于中亚与俄罗斯高度一体化，受旷日持久的乌克兰危机和大宗商品价格暴跌的双重影响，该地区的经济遭受重创，这一点从当地货币糟糕的表现和海外工人汇款流入的减少便可见一斑。

这些前苏联共和国近几个月来愈发焦虑，阿塞拜疆货币马纳特汇率近期下滑35%，土库曼斯坦货币贬值34%，通常认为这两个国家的经济受俄罗斯的直接影响最小。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦无疑面临更大的压力，这两国的国内生产总值(GDP)和财政收入高度依赖来自俄罗斯的汇款，以及中国商品进入俄罗斯或乌兹别克斯坦的过境运输费。两国的前景都不乐观，据世界银行目前预测，今年吉尔吉斯斯坦的汇款将下降4.9%，塔吉克斯坦将下降17.8%。吉尔吉斯斯坦对俄罗斯的出口量去年同比下跌33%，部分原因是吉尔吉斯斯坦再出口业受到联合性打击。

中亚人口最稠密的乌兹别克斯坦，其货币索姆的汇率在过去一年也出现了11%的下跌。据国际货币基金组织(IMF)预计，乌兹别克斯坦的通胀率也将因此保持在两位数。

多元化仍然是个挑战

油价低迷和俄罗斯经济走弱这两个因素进一步推动中亚国家实行经济多样化。但它们融入全球制造业供应链的能力，仍受阻于它们相对偏僻的地理位置、成问题的基础设施和普遍的低人口密度。

举例来说，日本企业在东南亚迅速扩大了生产设施，但在中亚就没这么做，原因是这里缺乏竞争力。日本的主要政策性银行——日本国际协力银行(JBIC)对中亚和高加索地区的金融敞口累积到现在，才仅仅6420亿日元，勉强为其对全亚洲211060亿日元总敞口的3%。而且JBIC在该地区的大部分敞口都投入了能源相关服务。

此外，由于俄罗斯工业的规模经济比中亚大得多，卢布汇率下跌进一步阻碍了当地制造业的发展可能。比如哈萨克斯坦汽车经销商近几个月将零售价平均削减了30%，以与激增的俄罗斯进口汽车竞争。

再有，即便是中亚发展水平较高的经济体，也难以实现私营部门的发展和地方创新。原因有两个，一是国有部门在中亚大多数国家占主导地位；二是缺乏进入信贷和资本市场的渠道。

中国在扩大中亚经济基础中的作用

于是中亚经济的多元化很大程度上依赖于一个预期——中国对该地区投资的大量激增。这些投资在理论上应有助于提高当地工业产能，帮助当地建立制造业供应链。至少在纸面上，中国已承诺向整个中亚的多个基础设施项目投资163亿美元。

中亚国家，特别是哈萨克斯坦，也接受了充当中欧之间商品"转运枢纽"的理念。众所周知，哈萨克斯坦欢迎中国投资，哈萨克斯坦国家铁路公司位于阿斯塔纳的总部还将中哈在该领域结成合作伙伴关系的电视画面播放到街头。

作为转运枢纽，中亚除了可以对转运商品收取过境费，或许还有望享受到中国制造业的溢出。在最近举行的哈中投资论坛的促成下，两国在建筑、交通、物流和粮食生产等领域达成了20个合资制造业项目的协议。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等欠发达经济体还面临着更大的国内政治不稳定，这些国家正在寻求中国对基础设施的投资。一个主要的旗舰项目是酝酿中吉尔吉斯斯坦—中国铁路项目，尽管该项目除了面临吉尔吉斯斯坦国内民主环境的政治风险，还要面对该国再出口贸易受到打击的风险。与此同时，塔吉克斯坦财政部副部长宣布，中国计划在未来三年向该国投资60亿美元。

土库曼斯坦也打算成为该地区的交通枢纽，而中国对此拥有特殊的投资兴趣。2014年底，哈萨克斯坦正式开通了首条经由土库曼斯坦直接连接伊朗与该国西部的铁路，使得交通线路在从俄罗斯到欧洲的线路的基础上，更加多样化。这条新铁路使地处线路中端的土库曼斯坦同时成为俄罗斯以及其他前苏联国家与亚洲西南部国家之间商品贸易的大门。

俄罗斯科学院东方研究所研究员肖赫拉特•卡德罗夫认为，土库曼斯坦不仅是天然气的主要供应国，而且还在中国与邻国间关于建设旨在促进经济一体化的跨国基础设施走廊的谈判中，扮演中间对话者的角色。在这方面，土库曼斯坦利用保持其未来在中国天然气市场份额的前景，投资额外的管道建设，并借此争取基础设施投资以便于中国产商品的运输，但这无疑将牺牲俄罗斯和哈萨克斯坦的利益。

俄罗斯的重要性

媒体关注主要都集中在中国雄心勃勃的投资在本地区的激增（所谓"挖俄罗斯的墙角"），该地区的经济低迷使得中国的贸易和投资能力对中亚各国政府颇具吸引力。

然而，同样清楚的是，不仅对中亚各国自身，而且在确保中国对该地区（特别是能源供应领域）投资的稳定性方面，俄罗斯仍是一个至关重要的合作伙伴和盟友。

事实上，尽管中亚与俄罗斯的经济联盟导致了近期的阵痛，但吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国似乎做出了堪称政治决策的决定——加入俄罗斯领导的欧亚经济联盟。该联盟目前包括哈萨克斯坦、白俄罗斯以及最近加入的亚美尼亚。尽管有明确的证据表明，哈萨克斯坦的加入并未产生显著的经济效益，而且还会暴露在俄罗斯国内政治周期影响之下，这些国家还是决定加入该联盟。

俄罗斯领导的组织——如集体安全条约组织(CSTO)——超越了中俄地缘政治同盟和共同利益的单调表态，正在通过强调俄罗斯在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和亚美尼亚的军事基地网络的维护、扩大和现代化，而获得真正的影响力。俄罗斯的军事基地对于中亚各国政府自身的安全仍具有战略意义，因为这些国家几乎所有的军事预算都流向了俄罗斯。

从这个角度看，中俄合作出于维护中亚地区稳定的共同利益得到维系。中亚地区需要中国的投资以缓冲来自俄罗斯的外国直接投资的停滞。

然而，北京方面需要俄罗斯在这个政治形势复杂、受周期性动荡影响的地区提供安全保障，并以此确保中国大规模投资进入该地区的能源和基础设施领域。这种保障尤其关键，特别是考虑到中国在自身桀骜的新疆维吾尔自治区保障安全的必要——所有能源供应都要经过这一地区。

中俄合作的这种模式无疑正在被复制到其他地方。例如，在雄心勃勃、等待开工的尼加拉瓜运河项目中，中国负责大部分投资，而俄罗斯将在建设过程中提供军事及其他形式的安全保障。

虽然媒体报道经常强调中俄之间"历史上的不信任"，并以两国间旷日持久、时而争吵激烈的天然气供应合同谈判为据，但很明显，中国并不想削弱俄罗斯在中亚社会政治和安全方面的影响力，而俄罗斯反过来也并不抵制中国对该地区的经济渗透。称这种关系为共生关系可能有些牵强，但它们一定相互宽容。