美媒选出史上五大扩张帝国

哈通社阿斯塔纳3月13日电，据参考消息网10日报道，美国国家利益网站2月22日发表题为《历史上最强盛的5个帝国》的文章。以下为全文：

在地球上崛起和繁荣起来的所有帝国中，哪些最强盛？怎么可能从过去5000年里繁荣昌盛的数百个帝国中挑出5个来呢？说实话，挑出"5个最强盛帝国"永远都是主观的，因为所有的帝国都以自己的方式发挥着影响力。

但是在历史的长河中，有一些帝国如此强盛、幅员辽阔、具有影响力，它们值得被称为最伟大的帝国，不管依据什么样的标准。 资料图片：波斯帝国版图（图片来源于图片）

波斯帝国

公元前550年左右，居鲁士大帝建立了阿契美尼德波斯帝国，其头衔就是"万王之王"。尽管波斯帝国在公元前330年在亚历山大大帝的手中不体面地灰飞烟灭，但是其持久的遗产影响着接下来世界文明的发展和未来的帝国。事实上，波斯帝国是一个关键的帝国，因为它是第一个真正的帝国，为未来帝国设定了标准。

波斯帝国存在于历史上一个独特的时期，当时文明世界的大多数人都集中在中东或者中东附近。因此，主宰大部分中东的波斯帝国所统治的人口在世界总人口中的比例超过历史上其他任何帝国。事实上，在公元前480年，波斯帝国的人口约为4940万人，占当时全球人口的44%。波斯帝国是第一个把多个世界区域连接起来的帝国，涵盖了中东、北非、中亚、印度、欧洲和地中海世界。它在诸如希腊和印度等国开启了帝国的概念。

如此庞大的帝国只能靠军事力量来建成，波斯帝国的军事成就十分显著，尽管它在亚历山大军队手上突然灭亡使得这些军事成就常常被人们所遗忘。形形色色的波斯行动成功地征服当时世界上大多数的先进文明，包括巴比伦人、吕底亚人、埃及人以及如今巴基斯坦境内的犍陀罗王国的西北地区。人们不应忘记，尽管夸张和误解，波斯人相信他们实现了在希腊的目标。在200年时间里，波斯帝国在中东迎来了一段和谐及和平时期。这样的壮举很少被复制。

在帝国理念方面，波斯帝国给世界留下的遗产包括使用公路网、邮政系统、使用单语言管理（帝国阿拉姆语），各种民族实行自治以及官僚机构等。波斯宗教——拜火教影响着从亚伯拉罕宗教到犹太教的关键概念的发展，如自由意志、天堂和地狱。 资料图片：罗马帝国版图（图片来源于网络）

罗马帝国

这一个应该是显而易见的。罗马帝国一直是西方世界出类拔萃的帝国。但它的重要性并不是西方优越感的产物：罗马帝国的确是历史上最伟大的帝国之一。罗马人显示了在数百年甚至数千年时间里征服和控制大片土地的能力，而东罗马帝国（拜占庭帝国）居功至伟。但它不是单靠蛮力才屹立不倒的，一旦被征服，人们就渴望成为罗马公民，这意味着参与到一个精致、温文尔雅且古典的文明体系中。

现代世界的几个重要特点都是拜罗马帝国所赐。罗马人接管并扩展了希腊文化，为后世传承了希腊的建筑、哲学和科学。后来，罗马还接纳了基督教，帮助把这个宗教从一个较小的"邪教"提升为世界上最伟大的宗教之一。

罗马法影响了西方随后所有的法律制度，罗马的行政架构也一定程度上催生出现代民主的治理体系。尽管希腊拥有"民主发源地"的声誉，但美国的开国元勋们主要是受到英国和古罗马的做法的影响。在罗马帝国，君主、贵族和民主人士分享权力。一旦罗马共和国过渡到罗马帝国，凯撒的理念和威严就给未来统治者提供了灵感。

罗马人是顽强的民族。他们能够从无数次挫折中咸鱼翻身，重整旗鼓，并最终击垮敌人。虽然在公元前216年的坎尼会战后，迦太基将军汉尼拔一度令罗马人大伤元气，但是仅仅14年之后，罗马大军就能够突然降临迦太基并且取得胜利。在几个世纪里，罗马军团在军事上占据主导地位，使得罗马在数百年时间内得以统治地中海和近东地区几乎所有其他文明的人民。除了波斯人之外，他们仅面临着杂乱无章的部落的微弱袭击。罗马帝国的土崩瓦解，更多是由于内部的持续性危机和内战，而非日耳曼部落对它的入侵。东罗马帝国一直持续到公元1453年，使得罗马的政治状态跨越了2000年之久。 阿拉伯帝国版图（图片来源于网络）

阿拉伯帝国

阿拉伯帝国是由伊斯兰先知穆罕默德缔造的政治实体。到穆罕默德公元632年离世之际，这个政治实体已涵盖了大部分阿拉伯地区。将其称为阿拉伯帝国而非穆斯林帝国更合理一些，虽然伊斯兰教主要是因为这个帝国才得以发源和传播的。

接任穆罕默德的有4位哈里发。在公元661年之前，他们是通过协商上台的（尽管并非毫无争议）。随后实行世袭制的倭马亚王朝一直统治到公元750年，接下来是阿拔斯王朝，征战到后者建立时已经结束了。公元900年后，随着敌对政权（其中许多源自突厥和波斯）以及统治西班牙和埃及的其它阿拉伯对手的崛起，这个帝国在政治上开始摇摇欲坠，但阿拔斯王朝的统治者在巴格达仍作为傀儡维持着宗教领袖的角色，直到蒙古人于公元1258年将巴格达夷为平地。

在巅峰时期，阿拉伯帝国无比辉煌，一方面因为它的军事成就，另一方面则是因为它的遗产。试想，一个位于世界文明边缘、松散组织起来的部族打败了拜占庭帝国，推翻了萨珊波斯帝国，如此伟业实在令人啧啧称奇，后两个帝国在人口和资源方面都令阿拉伯人相形见绌。但阿拉伯人用意识形态热情有效弥补了技术和组织上的不足，这个时期的阿拉伯将领都能跻身世界上最伟大的军事天才行列，尤其是第3任哈里发奥马尔，他在10年内征服了从埃及到波斯的广袤地区。在100年中，阿拉伯帝国迅猛成长，版图比罗马帝国最强盛时还要大几倍。

由于其地理位置，阿拉伯帝国，像之前的波斯帝国一样，把非洲、欧洲、中亚、印度和中国等世界文明中心连接起来。其结果是，所有这些地区的商品和知识能够首次混合起来，从而催生出代数等新的科学成果。

当然，阿拉伯帝国的最终遗产是伊斯兰教，该宗教至今有超过10亿人皈依。 资料图片：蒙古帝国版图（图片来源于网络）

蒙古帝国

蒙古帝国也是起源于主流文明世界外围的一个帝国，它克服一切困难，击败了比它更强大、人口更多的敌人。它是世界上国土连续面积最大的帝国，曾令所有的对手闻风丧胆。它是由蒙古族首领铁木真一手缔造的，后者在公元1206年获得成吉思汗的称号。像之前的草原部落一样，蒙古帝国最初就是靠南下进攻农耕区发展壮大起来的。

但蒙古帝国的决定性时刻，却是它的使节被邻近的花剌子模帝国杀害的时候。花剌子模帝国的版图包括今天的伊朗、阿富汗和中亚地区。使节被杀是对成吉思汗的极大冒犯。随后，蒙古复仇行动完全摧毁了中亚，结束了前者的黄金时代。再加上随后开创的欧洲海上航线绕过了陆上丝绸之路，中亚在世界上的重要地位随着蒙古人入侵而告终。

尽管当时仅有大约200万蒙古人，但他们在成吉思汗及其后裔的指挥下，征服了大部分中东地区和今天的俄罗斯、中国。在全盛时期，除了入侵日本，以及在公元1260年艾因贾鲁战役中对阵埃及马穆鲁克人的战斗中失利外，蒙古铁骑几乎没有吃过败仗。蒙古人是怎样完成这些壮举呢？尽管人口不多，但蒙古人能够派出大批机动力量去对付敌人，因为他们随军赶着牲口群，单靠马奶就可以养活自己。

蒙古的征服行动造成至少数百万人死亡，但之后却建立了短暂的和平与繁荣的时代，贸易网络遍布帝国全境。然而，从长远来看，蒙古人被证明在管理国家机器方面十分低效，这个帝国最终分裂成4个汗国，进而各自解体或继续四分五裂。 资料图片：全盛时期的大英帝国版图（图片来源于网络）

大英帝国

英国基本上缔造了现代世界。英国的代议制民主激励了像孟德斯鸠这样的法国启蒙哲学家设计出现代政府理论，这对其他现代欧洲国家产生了深刻影响。美国的主要特色——致力于自由主义、法治、公民权利和贸易，也都是从英国继承而来并且传播到世界各地的。这些特点中的大多数是在英格兰的悠久历史中有机地演化而成，而非一些总体规划的结果。

这些特点也帮助大英帝国茁壮成长，并随心所欲地攻城略地。此外，它的例子被广泛效仿，无论是金融实力还是海上霸权。在其20世纪初的巅峰时期，大英帝国伸展到地球表面四分之一的地方，其版图之大是历史上任何帝国都无法比拟的。英国之所以能够完成这一壮举，更多的是因为英国强大的组织能力和金融实力，而不是通过一支庞大的军队去占领。例如，英国征服印度基本上是靠领取英国薪酬的印度军队来完成的，而后者选择为英国效力，是因为英国提供了丰厚的薪水和其他福利。英国也展示了一次性应对多场战争的非凡能力，虽然他们有时会失利，但很少最后输掉战争。