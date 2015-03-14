英国申请加入亚投行 遭美国批评

哈通社阿斯塔纳3月14日电，英国12日向中国提交了作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）的确认函，正式申请加入亚投行。但英国政府的这一决定遭到了其最亲密盟友——美国的批评。

英国成为首个申请加入亚投行主要西方国家

中国财政部称，中方欢迎英方的决定。作为亚投行意向创始成员国首席谈判代表会议的主席，中方正根据多边程序征求现有意向创始成员国的意见。如一切顺利，英国将于3月底正式成为亚投行意向创始成员国。

据参考消息网援引美国之音电台网站13日报道称，英国财政大臣乔治•奥斯本12日在一份声明中说，在创始阶段加入亚洲基础设施投资银行将为英国与亚洲的投资和共同经济增长提供一个无与伦比的机遇。奥斯本说，英国将成为亚投行第一个来自主要西方国家的意向创始国。

美国国务院发言人莎琪12日在例行简报上说，美国已经表示，希望看到亚洲基础设施投资银行增加透明度，并希望了解亚投行如何运作的具体细节。

亚洲基础设施投资银行由中国牵头组建。报道称，外界认为，中国的这一做法是为了减少由日本和美国主导的亚洲开发银行在这一区域的金融影响力。

美国批评英国加入亚投行的决定

据英国金融时报13日消息，白宫周四指责英国"不断迁就"中国。此前英国政府决定参加以中国为首的新金融机构——亚洲基础设施投资银行，该机构可能成为世界银行的竞争对手。

对美国最亲密的盟友之一发出这一罕见谴责之际，英国正准备宣布将成为亚投行创始成员国之一，成为首个参加该机构的七国集团(G7)国家。亚投行由中国于去年10月发起，资金规模为500亿美元。

对于数十年来一直是西方政策主心骨的美英"特殊关系"，美国的这次谴责是一次罕见的翻脸。它还凸显出美国对中国试图创建新一代国际开发银行的担忧，这类银行可能挑战那些总部位于华盛顿的全球机构。美国一直在游说其他盟友不要参加亚投行。

最近几周，华盛顿和戴维•卡梅伦政府之间的关系渐趋紧张，美国高官批评英国降低国防支出。英国的国防支出与国内生产总值(GDP)之比不久可能跌破2%这个北约目标。

奥巴马政府一名高官告诉英国《金融时报》，英国"几乎没有与美国磋商"就做出了这一决定，而且七国集团此前还在讨论如何应对新成立的亚投行。

这名美国官员表示："我们对于那种不断迁就中国的倾向十分警觉，这不是同一个崛起中的强国打交道的最佳方式。"

长期以来，中国政府一直怀疑美国对世界银行和国际货币基金组织(IMF)的影响力过大。此外，中国还认为美国和日本对总部位于马尼拉的亚洲开发银行控制过多。除了亚投行以外，中国还是去年成立的金砖四国(Bric)开发银行的推动力量，并在积极推进规模为400亿美元的丝绸之路基金，以便为与中亚国家的经济整合提供资金。

奥巴马政府曾表示不反对亚投行，但美国官方担心，如果中国政府最终拥有对该行决策的否决权，该行可能成为中国对外政策的工具。

英国财政部表示，财政大臣乔治•奥斯本曾和美国财政部长杰克•卢讨论过成为亚投行创始成员国的意图。奥斯本知道，他的决定不会受到华盛顿的欢迎。

奥斯本并不认为自己的决定有错。他辩称，英国应该在亚投行成立之初就参与，确保该行透明运营。他相信，该行填补了为亚洲基础设施提供融资的重要空白。

奥斯本表示："在亚投行的成立阶段就加入该行，会为英国和亚洲创造共同投资和增长的举世无双的机遇。"他预计其他西方国家也会参与进来，这些国家私下里对亚投行的反响相当积极。

去年10月，北京方面在其他20个国家的支持下发起了亚投行，但是美国在亚洲的主要盟友日本、韩国和澳大利亚并未成为创始成员国。在美国施压澳大利亚保持观望后，该国内阁就是否加入亚投行展开了激烈辩论。

前述美国官员称，主要经济体现在决定加入，将放弃其在亚投行成立过程中可能掌握的筹码。他说："相比在不确定中国将不保留否决权的情况下加入其中，大型经济体如果暂且观望并试图影响亚投行所用的标准，可以拥有更大的影响力。"

奥斯本的决定反映出伦敦方面渴望积极发展英中商业关系，即便付出惹恼华盛顿的代价也在所不惜。

2013年奥斯本出访北京时曾表示，他希望"改变英国对中国的态度"；去年10月，这位财政大臣宣布英国政府发行人民币计价的主权债券，这是西方国家首次发行人民币主权债券。随着人民币开始在全球经济中扮演更重要的角色，英国热衷于将伦敦金融城打造成人民币离岸中心。

据悉，目前，亚投行意向创始成员国为27个，包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马尔代夫、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦和越南。