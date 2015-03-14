外媒：油价已经触底？

哈通社阿斯塔纳3月14日电，据华尔街日报网13日报道，继去年末大幅下跌之后，原油价格一个多月来一直保持在相对稳定的区间内，那么一个显而易见的问题来了：油市已经触底了吗？

从一些基本面因素来看，油市尚未触底：全球原油储备充实；美国、欧洲和亚洲经济表现均喜忧参半，使得需求预期不明；包括沙特及其他石油输出国组织(OPEC, 简称：欧佩克)成员国和俄罗斯在内的一些全球最大产油国仍在开足马力开采原油。所有这些因素表明，导致油价大跌的全球原油供应过剩问题短期内不太可能得以缓解。

不过，一些投资者和分析师预计，基于对美国页岩油生产商能够比传统原油开采商更快速地应对油价走势的假设，一种新的市场均衡最终将会形成。他们中的一些人称，也许油市已正在趋向均衡。

国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)的原油市场部门主管阿尔夫(Antoine Halff)近期发表演讲时称，该机构认为页岩油生产受油价波动的影响更大，这将使得本轮油价反弹与之前几轮有很大不同，预计将比以往更加平滑和平衡。

IEA称，目前美国页岩油产量是全球原油供应的一个关键组成部分，这部分产量从几乎一点没有增长至去年的每日360万桶。与欧佩克成员国每日近3,000万桶的原油产量相比，美国页岩油产量仍相形见绌。但分析师称，与传统油井相比，页岩油产能的增减则灵活得多，可以更加及时地对油价走势作出反应。

美国原油价格一直在每桶47美元至53美元之间波动，远低于去年6月份触及的每桶107美元高位。国际油价基准布伦特原油价格近期波动于每桶56美元至62美元左右。纽约市场周四尾盘，美国原油价格较前一交易日下跌近2.3%，报每桶47美元左右。

洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc., ICE)提供的数据显示，上周，基金经理将布伦特原油多头头寸增持了5%左右。但与此同时，据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的数据显示，交易员减持了美国原油多头头寸。

伦敦大宗商品经纪公司Marex Spectron研究主管斯拉沃夫(Georgi S. Slavov)表示，随着1月份布伦特原油价格逼近每桶40美元，原油价格已触底，至少暂时如此。他认为，在这样的价格水平上，全球约有一半的原油产量是不赚钱的，意味着生产商将不得不减产。

确实，自去年油价走低以来，美国油井数量大幅减少。油井数量是衡量石油行业活动的一个指标。目前作业油井数量较去年10月高点缩减了大约40%。

尽管作业油井数量减少制约了产能，但尚未转化为实际产量的下降。美国能源情报署(Energy Information Administration)本周早些时候预测，下个月美国五大页岩油生产地区中有四个地区的产量将下降，不过预计总体日产量仍会增加约1,000桶。