全球碳排放量去年未上升

哈通社阿斯塔纳3月14日电，据英国金融时报13日报道，导致气候变暖的二氧化碳的全球排放量去年没有上升，这是40年来在没有爆发严重经济危机情况下的头一次。

这个迹象表明，应对气候变化的努力可能比人们此前认为的有效得多。国际能源署(IEA)发现，作为主要温室气体的二氧化碳的全球年排放量在2014年没有上升。

"这是一个真正的惊喜。我们以前从未见过这样的事，"IEA首席经济学家、最近被任命为该署下一任署长的法提赫•比罗尔表示。监测全球能源发展趋势的IEA称，全球最大的碳污染源中国在能源结构上的重大转变，是去年排放量停止上升的主要原因之一。

中国削减了煤炭使用量，并增加了水电、风能和太阳能发电装机容量。煤炭是碳排放的最大来源之一。

与此同时，随着中国实行工业能效标准、关闭老工厂、减轻对之前推动经济增长的重工业的依赖，去年中国用电量增幅从往年的大约10%降至3%至4%左右。

排放量停止上升的另一个原因是，富裕的经合组织(OECD)国家开始将经济增长与排放量增加"脱钩"，它们建设了更多的可再生能源电厂，并对各行各业设置了严格的能效标准--从汽车的燃油经济性到家电的能源使用。