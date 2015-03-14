英国加入亚投行之后 澳大利亚可能跟进

哈通社阿斯塔纳3月14日电,据BBC报道,继英国表态加入中国主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）后，澳大利亚总理阿博特周六（14日）表示，将在几周内决定是否加入亚投行。

路透社报道，阿博特的决定会影响澳洲究竟是要让战略伙伴美国和日本不舒服，还是是让最大的外贸伙伴中国不开心。 英国12日申请加入亚投行创始国，表示此举符合国家利益，成为第一个加入该银行的西方国家。 中国财政部已经证实并且欢迎英国的决定，而且中国就此在征求其他创始国的意见。如果进展顺利，英国将在3月底成为亚投行的创始成员国。 中国周五（13日）表示，亚投行将吸取其他多边发展银行的经验，避免他走弯路。中国的评论是针对美国表示的担心而做出的。 此前，美国在英国宣布作为创始成员加入亚投行的决定后表示担心，说新的银行应该采纳世界银行的高标准。 澳洲财政部长霍基在13日曾表示，英国的加入代表了这个由中国所提议的组织有更好的管理。 阿博特对澳洲天空新闻台表示，"一直以来，我们的立场是，我们一向乐于参加多边国际机构譬如世界银行和亚洲开发银行。但是我们不会参加一个为某国外交政策部门服务的一个分支。" "我们正在做出谨慎评估，并将于下周左右做出是否加入亚投行的决定。我认为这个机构很可能成为一个真正的多边机构，并有可能使中国全面融入国际社会的重要组成部分。" 包括中国、印度、新加坡等21个国家去年10月在北京签署备忘录，决定建立亚洲基础设施投资银行。目前，亚投行意向创始成员国共26个。 据报道，先前美国曾游说澳洲、韩国等国不要加入亚投行。 阿博特还说，如果亚投行是一个真正的多边组织，他希望包括日本与美国在内的许多国家也都能加入。 亚投行的目的是要提供亚太地区基础建设的资金，但美国认为，亚投行可能与世界银行以及美日两国主导的亚洲开发银行相抗衡，并代表中国在亚太地区的势力更进一步扩张。 据料由中国牵头的亚投行初期将形成500亿美元的资本规模，成为自主亚洲地区基础设施开发的国际金融机构。 3月31日是各国决定是否成为亚投行创始国的截止时间。该银行预计在2015年底正式成立。