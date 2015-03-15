“丝绸之路经济带”为中国企业打开对外合作“新窗口”

哈通社阿斯塔纳3月15日电，据新华网１５日消息，"丝绸之路经济带"战略的推进，给中国与丝路沿线国家很多企业带来了意想不到的合作潜力。位于古丝绸之路上的甘肃省就有多家企业，将目标瞄准中亚等丝路沿线国，期望通过务实合作扩大经贸交流。

以电梯扶梯及其零部件研发、生产制造等为主业的兰州亚太伊士顿电梯有限公司从今年开始，除了拓展在中国西北地区的市场外，已经将目光聚焦在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家。

"‘丝绸之路经济带'建设从政策、软环境等方面给企业带来了新的发展机遇。以前对中亚了解甚少，去年我们派人考察了中亚市场，发现市场前景广阔，合作潜力巨大。"该公司负责人朱全祖说。 接受记者采访的企业家表示，"丝绸之路经济带"建设将会使越来越多的企业从中受益。 甘肃省张掖市瑞真种业有限公司是一家专门为外国企业生产繁育种子的企业。充足的阳光、分明的昼夜温差，加上祁连山甘美的雪水，让这个当年古丝绸之路上的重镇张掖发展成为适宜农作物育种的区域之一。 "目前，我们为泰国、荷兰、德国、印度、巴基斯坦等数十个国家进行订单式优良种子生产繁育代加工，同时，我们也自主培育多个蔬菜新品种向国内外输出。"这家公司总经理吴多志介绍。 吴多志说，两千多年前，西域的水果、蔬菜等作物种类通过古丝绸之路源源不断"进口"到西北乃至中原等地。当下，他更希望企业生产和加工的作物能借助"丝绸之路经济带"建设带来的机遇和优惠政策，更加顺利地出口到国外。 自"丝绸之路经济带"战略提出以来，中国丝路沿线省份与中亚等国家经贸合作积极性被大大激发。目前，甘肃已有９家企业在中西亚７个国家设立了１２家境外投资企业，有１１个中西亚及中东欧国家在甘肃设立了２３家外商投资企业。 甘肃省贸促会副会长吴丽霞介绍，"丝绸之路经济带"建设为越来越多中国企业打开了对外合作的"新窗口"，也得到了丝路沿线国家认同和积极响应。 吴丽霞表示，目前，中国企业与丝路沿线国要想取得更加突飞猛进的合作关系，需要政府部门的主动引导，搭建平台，畅通双方沟通信息的渠道。"一些企业对中西亚国家经贸政策不了解，风险防范上不清楚，这就需要政府层面的防范和预警，给企业‘走出去'的信心。" 另一方面，吴丽霞认为，相关部门宜主动搭建论坛、洽谈会等平台，为中国企业与中西亚国家经贸合作"牵线搭桥"。