李克强：中国经济虽放缓基本面持续向好

哈通社北京3月15日电，中国国务院总理李克强在中国人大会议闭幕后举行记者会，就外界关心的中国经济发展、反腐败力度及环境保护等问题作出回应。他不否认中国经济面临着下行的压力，有多重风险，关键在于新常态下要在稳增长和调结构中间找到平衡点。今年预期整体经济增长目标调低为7%左右，但要实际实现这个目标并不容易。

李克强表示中国政府有能力保持中国经济的大盘、基本面持续向好，政府能够注重质量、效益，促使中国经济由中低端向中高端升级，就可在较长时期保持中国经济在中高速水平增长。 李克强亦指出，中国经济保持在合理区间运行，如果速度放缓影响了就业收入，逼近合理区间的下限，中央政府会在稳定政策与稳定市场对中国长期预期的同时，加大定向调控的力度稳定市场的当前信心。 他指这几年没有采取短期强刺激的政策，可以说运用政策的回旋余地还比较大，"工具箱"里的工具还比较多。 他又以围棋作比喻："既要谋势，又要做活，做活有两只眼：形象地讲，稳增长和调结构就是两只眼，做活了就可以谋大势，当然这需要眼光、耐力和勇气。" 李克强又提到，中央政府进行简政放权是政府的自我革命，削权是要触动利益的。 他形容："它不是剪指甲，是割腕，忍痛也得下刀。"简政放权有利于厘清政府和市场的关系，激发市场活力，也可以用它去顶住经济下行的压力。 他指去年中国经济速度放缓，但是就业不减反增，简政放权起了很重要的支撑作用。 外界关注中国反腐败的力度是否持续的问题，李克强表示：中央坚持有腐必反、有贪必惩，一些所谓位高权重的人被依法调查和处理，成效是明显的。 李克强指出，法律面前人人平等，不论是谁都不能在法外用权。 他提出，简政放权的一个重要目的是坚决打掉寻租的空间，铲除腐败的土壤。 李克强也提到，政府既要惩治乱作为，也反对不作为，庸政懒政的官员是不允许的，门好进了、脸好看了，就是不办事，这是为官不为，必须严肃问责。 至于污染，治理雾霾的问题，李克强说中国政府在治理雾霾等环境污染问题的决心是坚定的，也下了很大气力，但取得的成效和人们的期待还有比较大的差距。 他说，今年要严格执行新出台的环境保护法，对违规的生产排放企业，不论是什么类型的企业，都会坚决依法追究，要令偷排偷放的企业承受付不起的代价，同时要对执法部门加大支持，不允许干扰，工作不力要问责，要令环保法的执行不是棉花棒，而是杀手锏。 另外， 李克强承认中国目前存在个案性的金融风险，但无系统性或区域性的金融风险。 他以银行举例，虽然不良贷款的比率上升，但在国际上仍属于低水平。