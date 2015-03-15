中国云南省委副书记仇和被调查

哈通社阿斯塔纳3月15日电，中纪委监察部在3月15日中午发布消息称，云南省委副书记仇和涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。在消息公布当天，云南当地媒体仍在以头版报道仇和前一天出席的活动。

今天在北京闭幕的全国人大三次会议，仇和是与会的云南代表团成员之一，据《云南日报》报道，他在3月14日下午随代表团参加全体会议，审议各项决议草案以及关于修改立法法的决定草案建议表决稿等。 修改立法法的决定草案在3月15日的全国人大闭幕会议中顺利通过，但同一天即传出仇和被调查的消息。 来自江苏滨海的仇和于1977年8月加入中国共产党，曾在江苏省先后任宿迁市市长、市委书记和江苏省副省长等，2011年11月起任云南省委副书记，昆明市委书记。 据报道，仇和在云南任职期间曾引起过不少争议，主要围绕他的"铁腕"施政方式。 据《钱江晚报》报道，仇和在昆明任市委书记期间，曾施行一系列重大改革措施，包括要求昆明市委九届四次全体(扩大)会议进行现场直播，以及在报纸上公布包括他自己和昆明市长在内的各县市、各部门单位最高官员的联系电话等，又以"河长制"开展滇池水系综合治理，并在短期内修好市内环路系统和地铁等等，一度被当地学者和媒体称为"仇和新政"。 报道还引述仇和在升任云南省委副书记时发表离任感言："朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐"，指他在任内被视为"官场另类"，争议不断，但又一路升迁。 中纪委监察部网站消息也如以往的同类消息一样，未有提及任何具体的违纪违法信息。