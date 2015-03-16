中国“一带一路”重大工程清单亮相在即 总计几百项

哈通社阿斯塔纳3月16日电，据凤凰网16日消息，"一带一路"无疑是今年中国两会期间的一个热点话题，而即将召开的博鳌亚洲论坛很可能给这一国家战略带来下一个"风口"。

上证报记者从权威人士处获悉，将于3月26日至29日召开的博鳌亚洲论坛，有望成为"一带一路"对外宣示的重要窗口。参会的各方还将在论坛期间签署重要经济合作协议。 该人士进一步透露，即将出台的"一带一路"规划，将包括一份详细的重大工程项目清单，规划未来几年将要签约、开工的项目，涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。在2015年争取新开工的项目中，中国周边友好邻邦占据主体，中南亚方向的中塔公路二期、喀喇昆仑公路、瓜达尔港项目将集中亮相。 据上述权威人士透露，上述"一带一路"重大工程项目清单详细标明具体工程，并落实具体负责单位。清单集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等周边国家。新疆作为重点承接区域，"正在从一个过去的‘口袋底'，变成一个开放的前沿。"这是全国两会期间，全国人大代表、新疆维吾尔自治区主席雪克来提•扎克尔发出的感慨。 新疆地处亚欧大陆地理中心，是中国向西开放的桥头堡，是丝绸之路经济带上的重要节点、核心地区，周边同8个国家接壤，有17个国家一类口岸以及喀什、霍尔果斯2个国家级经济技术开发区。 记者了解到，中哈霍尔果斯国际边境合作中心是2015年"一带一路"重点推进的项目。而今年，新疆地方政府还将争取国家支持，拓展对外承包工程和对外援助业务，引导鼓励支持民营企业在周边国家开展投资合作。 来自新疆兵团商务局的消息，新疆兵团通过跟踪国家"一带一路"重点互联互通和基础设施建设项目，帮助支持所属兵团建工集团、北新路桥等企业参与沿线国家项目建设；支持新疆兵团企业与央企合作，参加非洲、周边国家高速公路、铁路、港口等基础设施以及农业综合开发项目建设；引导和鼓励兵团建工、北新路桥集团转变发展方式，实行差别化竞争，将对外承包工程由以基础设施建设为主向配合新疆兵团农业"走出去"开展配套场外基础设施、物流设施建设等方向转变。 重大工程清单还将重点关照"中哈产能合作"领域。全国政协委员、外交部副部长程国平在全国两会期间透露，今年3月下旬，哈萨克斯坦总理马西莫夫将对中国进行友好访问，并出席博鳌亚洲论坛。"届时两国相关企业将签署有关合作协议，这也是中哈产能合作的早期收获，涉及金额将达100多亿美元。" 作为国家战略，去年11月召开的中央财经领导小组第八次会议明确要求"一带一路"要有"早期收获"。中哈产能合作在推进"一带一路"建设中具有示范意义。 去年12月，中哈就产能合作达成一揽子协议，合作协议涉及几十项，合同金额达数百亿美元。今年5月，中国-哈萨克斯坦物流合作基地将启动，成为"丝绸之路经济带"首个实体平台。未来，沿路沿线资源将进一步整合，各种FTA将成为推进"一带一路"战略的有力抓手。