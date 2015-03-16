达涅诺夫拜会联合国教科文组织总干事伊琳娜•博科娃

哈通社阿斯塔纳3月16日电，15日，我国常驻联合国教科文组织代表努尔兰•达涅诺夫在巴黎联合国教科文组织总部拜会该组织总干事伊琳娜•博科娃，并转交了我国政府邀请她出席今年6月在阿斯塔纳召开的第五届世界与传统宗教领袖大会的邀请函。

达涅诺夫介绍了哈萨克斯坦近几年在维护地区稳定、加强区域合作、促进共同发展等方面所做的一些工作，介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划总体思路、民族和睦大会成立20年以来取得的成果、哈萨克斯坦竞选2017-2018年度安理会非常任理事国工作进展情况等。

伊琳娜•博科娃对世界与传统宗教领袖大会，以及"光明大道"经济政策给予高度评价。并指出，哈萨克斯坦在促进宗教和谐方面的工作模式在世界上占有特殊的地位，纳扎尔巴耶夫总统在政治、经济和宗教领域的所有政策措施都非常准确并及时得到了全面实施。

博科娃赞赏哈萨克斯坦给予教科文组织的支持。他说，哈萨克斯坦对于教科文组织来说是个重要的国家，近年来联合国教科文组织与哈萨克斯坦的关系不断深化，合作成绩斐然，哈萨克斯坦积极参与联合国教科文组织各方面工作，在环境保护、气候变化、非物质文化遗产保护和妇女、女童教育等领域给予了联合国教科文组织有力支持。博科娃表示，她将出席第五届世界与传统宗教领袖大会。（编译：林海）