以色列总理：我在位一天巴勒斯坦就不能建国

哈通社阿斯塔纳3月18日电，据中新网18日报道，以色列总理内塔尼亚胡16日表示，只要他还是国家首脑，巴勒斯坦就不能建国。有报道称，这一言论违背了他此前对解决巴以冲突的主张。

"我认为，今天不管谁打算建立一个巴勒斯坦国，让人们从一些地区撤离出去，都是在为反对以色列国的激进伊斯兰提供攻击理由，" 内塔尼亚胡在以色列新闻网站NRG上发布的视频采访中说。"所有忽视这些情况的人，都是把头埋在沙里。左派就在反复这样做。我们很现实，我们理解。" 在被问到他的意思是不是只要他继续担任以色列总理，巴勒斯坦就无法建国时，内塔尼亚胡回答："对。" 有报道称，这些言论违背了内塔尼亚胡在2009年的一次讲话，当时他认可了在地中海与约旦河之间为两个民族建立两个国家的理念。

巴勒斯坦官员迅速抓住内塔尼亚胡的言论不放，称这些说法证实了他们长期以来的观点。 "内塔尼亚胡在尽其所能地破坏两国方案，"巴勒斯坦首席谈判代表赛义卜•埃雷卡特说。"我希望他的言论和行动能擦亮人们的眼睛。如果他认为自己这样做可以不受惩罚，他就会继续下去。" "有人说他这样做是为了竞选，对此我想说，不，这就是内塔尼亚胡，"埃雷卡特说。"我认为他想摧毁两国方案，而非创建两个国家。" 此前在民意调查中处于落后状态的内塔尼亚胡，在选举前夕提出了这种主张。他一直在积极参选，并呼吁保守派支持他。