民族和睦大会祝哈萨克斯坦民众纳吾热孜节快乐

哈通社阿斯塔纳3月21日电，在一年一度的纳吾热孜节来临之际，20日，哈萨克斯坦民族和睦大会致电全国人民，祝纳吾热孜节快乐。

贺电指出，纳吾热孜节是我国全民性的重大节日，信仰伊斯兰教的哈萨克斯坦主体民族哈萨克族将该节日视为各民族团结、友爱、友好的重要的传统节日。纳吾热孜节来临之际，上至老人，下至小孩面对自己的传统节日表现出应有的豁达、宽容、乐观与自信,人们相互祝福，表达新年的祝愿。 在节日之前偿还债务，消除隔阂，与周围人和睦相处。这表明纳吾热孜节是凝聚人心的节日，是民族大团结的节日。在这一天里，喝纳吾热孜粥讲究的就是一个和谐、平等、善意，新的一年里要有新的团结、新的和谐。没有劳动能力的老人和孤儿也要过节，所以在这个节日里，大家在一起有钱的出钱，有物的出物，给生活贫困的人送些钱，送些衣服之类的生活物品，让大家一起在新的一年都过上幸福的生活。体现了哈萨克民族的团结友爱、扶贫济困的优良传统。

贺电指出，哈萨克斯坦历史已掀开了新的一页，纳扎尔巴耶夫总统在祖国之光党第16次代表大会上提出了五点改革方针，五点改革方针是保障国家团结与稳定的五步棋，它为实现2050发展战略和"光明大道"经济计划指明了道路。我们坚信，在纳扎尔巴耶夫总统的带领下，国家各项战略规划必将得到实现，人民的生活会更加美好，哈萨克斯坦的明天会更加辉煌。 祝哈萨克斯坦民众节日快乐、幸福安康！祝我们羊年之际的纳吾热孜粥更加香甜，草原上的乳汁更加丰盛！（编译：林海）