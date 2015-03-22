中国财长谈亚投行：西方规则不是最佳

哈通社阿斯塔纳3月22日电，据BBC报道，中国财政部部长楼继伟在北京一个论坛上重申，亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称"亚投行"）与亚洲开发银行（ADB，简称"亚行"）之间是合作、互补的关系，但是目前并没有所谓的最佳实践。

在由中国国务院发展研究中心在北京主办的"中国发展高层论坛2015"上，楼继伟和亚行行长中尾武彦就亚投行与亚行的关系发表各自看法，双方认可两家银行之间可以进行合作。 楼继伟在发言中说："我们是互补关系，我们正在讨论下一步怎么合作。" 中尾武彦则表示，由日本主导的亚行需要改革，并且可以通过亚投行做很多有利于亚洲的事情。 由中国倡议筹建的亚洲基础设施发展银行预计将于2015年底前正式投入运作，目前包括英、法、意、瑞士、卢森堡等等多个国家已经决定将加入亚投行，韩国、日本以及美国等则未有正式表态。 "谁是最佳？" 中尾武彦在论坛上答记者问时说："我一直在说完全可以理解中国要成立亚投行，因为亚洲地区非常需要大量的基础设施的投资。" 对楼继伟指亚投行与亚行之间为互补合作关系的说法，中尾武彦表示认同，并同时表示："亚投行成立以后，只要遵照最佳实践，确保能够减少对环境的影响，能够有一些保护措施的话，我认为亚投行可以很好地满足亚洲地区的基础设施投资的需求。" 楼继伟则在发言中特别回应了关于"最佳实践"的说法。 "我多次表示过，我不认可最佳实践，谁是最佳？"楼继伟说。 "刚才中尾武彦行长也说到，亚行需要进一步改革--如果最佳就不需要改革了。" 楼继伟表示，不认为西方提出的一些规则是"最佳"，也表示不见得现存制度都是最佳。 "我们会参考现在多边机构非常好的一些做法，一些比较官僚主义的做法，我们觉得特别烦琐的一些做法，我们并不认为是最佳的，"楼继伟说。 "这一点我们要更多的考虑到这是一个发展中国家为主导的多边开发机构，要考虑他们的诉求。" 中尾武彦则表示，亚洲开发银行正在进行改革，希望能提高融资能力。 "因为中国是我们非常重要的一个合作伙伴，所以对我们来说改革也非常重要。" "通过和亚投行合作，我们可以做很多的有利于亚洲的事情。" 较早前，中方曾表示，希望向其他国际融资机构学习先进的运作方式，尤其是在环境保护、管理规范等方面进行借鉴。