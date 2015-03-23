新加坡总理李显龙致辞悼念李光耀

哈通社阿斯塔纳3月23日电，据BBC报道，新加坡建国总理李光耀逝世，总理李显龙悲痛中感谢李光耀为国家做出的贡献，各国领袖也纷纷表示深切哀悼。

李显龙总理在周一上午8点通过电台和电视台，以马来语、华语以及英语向全国人民直播演说，为李光耀逝世致哀，他在马来语简短发言时神情肃穆，但保持冷静。 新加坡总理公署23日公告，建国总理李光耀于当天凌晨3时18分点去世，享年91岁。 在以中文致辞时，李显龙难掩心中的悲痛：他衷心感谢人民在李光耀住院期间所给予的慰问与关爱，表示李光耀的地位无可替代。 他在谈到父亲最关心的就是新加坡的存亡时，一度哽咽，强忍泪水说："他把一生奉献给新加坡，致力团结全国人民，激发大家自力更生。" "在这悲痛的时刻，我们要把李先生的贡献铭记在心。悼念他最好的方式就是继续发扬他的爱国精神，团结一致，让这个他付出毕生精力建立的新加坡，继续繁荣稳定。" "建国总理李光耀先生，请您安息吧!" 说完后，他暂停片刻，恢复情绪，继续以英语冷静发言。 李光耀今年2月5日因感染严重肺疾入院，此后一直在新加坡中央医院接受治疗。 过去数日，新加坡不少民众到中央医院献上鲜花与祝福，希望李光耀能早日康复，与民众一同欢庆国家独立50周年，但这一的期待未能如愿，留下了遗憾。 各国领袖哀悼李光耀 李光耀的逝世也牵动全球，各国领袖纷纷表示深切哀悼。 美国总统奥巴马在悼文中指出，李光耀建造出今天世界上最繁荣的国家之一，形容他是"非凡的领导人"、"真正的历史巨人"。 联合国秘书长潘基文发表文告，对于李光耀的逝世深感悲哀。他形容李光耀是"亚洲的传奇人物，因为他极强的领导能力和治国才能而备受尊敬。" 据中国外交部网站消息，中国外交部发言人洪磊就新加坡建国总理李光耀逝世答记者问。洪磊称，李光耀先生是具有独特影响力的亚洲政治家，也是兼具东方价值观和国际视野的战略家。他是中新关系的缔造者和奠基人。 他说，中方对李光耀先生辞世表示沉痛哀悼，向新加坡政府和人民以及李光耀先生的家属表示诚挚慰问。 全国哀悼 李显龙宣布星期一（23日）至星期日（29日）为全国哀悼期，这期间所有政府建筑将降半旗，表达对李光耀的敬意。 李光耀的灵柩将于3月25日至28日停放在新加坡国会大厦，供公众瞻仰；新加坡也将于29日在新加坡国立大学文化中心，为李光耀举行国葬，之后举行私人火葬仪式。 此期间，官方也在分布于新加坡各区的18个民众俱乐部和社区场所设立哀悼场所，让公众献上最后敬意。 29日当天，居民也可在这些社区地点观看国葬的电视现场直播。 李光耀是新加坡建国总理，被誉为"新加坡国父"，对新加坡政治影响力极大。 他在1959年新加坡自治以来连续担任总理，直到1990年交棒给时任副总理吴作栋；2004年，李光耀的儿子李显龙接任总理，并一直任职至今。