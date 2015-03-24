卡梅伦：我不留恋首相宝座

哈通社阿斯塔纳3月24日电，英国首相卡梅伦对BBC表示，如果保守党在即将举行的大选中获胜，他不会准备第三次连任。

他说，如果再次当选，他做足下一届首相的5年任期后就彻底离开唐宁街10号。 在接受BBC政治事务记者兰代尔采访中，卡梅伦说，那之后"就该轮到新人当领袖了。" 兰代尔说，卡梅伦的这番言论将"电击竞选活动"。 他说，这不仅将启动一场漫长的保守党党魁竞逐，而且也将告诉选民们，如果他们支持首相连任，那么卡梅伦不会一直赖在首相宝座不离开。 但是兰代尔表示，这将是相当大的一次赌注。一些选民可能会觉得卡梅伦过于傲慢，大选还没有举行就假设投票结果，因为大选中他有可能被选下台。 工作还没完成 卡梅伦在访谈中说，他认为把英国经济搞好了，"自己的工作只做好一半"，他还要搞教育和福利改革，"真正完成自己的工作。" 但是他说，将来肯定需要新人做首相，而保守党内有不少非常有天资的人适合担当这个重任，比如现任内政大臣特里莎•梅，财政大臣奥斯本和伦敦市长约翰逊。 反对党工党在评论卡梅伦最新言论时表示，对英国民众的想法，他太一厢情愿了。 工党影子外交大臣亚利桑大说，英国民众还没有对5月大选投下选票之前，卡梅伦预先就认为保守党会在2020年第三次赢得选举，这种态度也太傲慢了。 他说，在英国，决定谁当政，是英国人民而不是首相说了算。