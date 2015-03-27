法国总理：足够材料证明德翼副驾驶蓄意撞毁飞机

哈通社阿斯塔纳3月27日电 据新华网27日消息，法国总理瓦尔斯27日说，目前有足够材料证明，德国之翼航空公司失事客机副驾驶员的蓄意行为造成了飞机坠毁。

瓦尔斯在接受法国电视台采访时说，尽管尚不能排除造成飞机坠毁的任何可能性，但法国马赛检察官罗比内26日提供足够材料表明，是副驾驶员安德烈亚斯•卢比茨"疯狂、不可理解和可怕的行为"使飞机坠毁。 瓦尔斯说，人们无法想象，一个受到充分信任的驾驶员，会关闭驾驶舱、阻止机长进入，然后使飞机撞山。他说，德国司法机关和汉莎航空公司应向公众提供副驾驶员卢比茨的有关信息。 法国总理府国务秘书让－玛丽•勒甘27日对媒体说，这是一起犯罪行为，可能是一场谋杀。副驾驶员为了自杀还使另外149人和他一起丧命。 卢比茨2013年9月加入德国之翼航空公司，有630小时飞行经验。 德国之翼是一家低成本航空公司，总部设在科隆，是汉莎航空公司全额控股子公司。3月24日，该公司一架从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫的空客A320客机在法国南部上普罗旺斯阿尔卑斯省山区坠毁，机上144名乘客和6名机组人员全部遇难。