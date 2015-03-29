中国发布“一带一路”战略愿景与行动文件（图表）

哈通社阿斯塔纳3月29日电据中新网28日消息，中国国家发改委、外交部和商务部28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称"愿景与行动")。

据介绍，"一带一路"贯穿亚欧非大陆。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海)；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲，从中国沿海港口过南海到南太平洋。 中国官方表示，"一带一路"沿线各国资源禀赋各异，经济互补性强，彼此合作潜力和空间都很大。合作重点包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五方面内容。

政策方面，将加强政府间合作，积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制。沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同制定推进区域合作的规划和措施。 设施方面，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。 贸易方面，宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区。 资金方面，合作包括推进亚洲货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设。扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模。 民心相通是"一带一路"建设的社会根基，包括扩大相互间留学生规模、加强旅游合作等多方面内容。 中国官方表示，共建"一带一路"旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作框架。共建"一带一路"将恪守联合国宪章的宗旨和原则。坚持开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢等原则。 中国官方强调，共建"一带一路"的途径是以目标协调、政策沟通为主，不刻意追求一致性，可高度灵活，富有弹性，是多元开放的合作进程。中国愿与沿线国家一道，不断充实完善"一带一路"的合作内容和方式，共同制定时间表、路线图，积极对接沿线国家发展和区域合作规划。

9图看懂中国"一带一路"战略（图表来源：人民日报）