连云港-阿拉木图定期集装箱列车抵达阿拉木图

哈通社阿斯塔纳3月29日电，据哈萨克斯坦国家铁路股份公司消息，连云港至阿拉木图的定期货运集装箱列车抵达仪式今日在阿拉木图隆重举行。中国连云港市委书记杨省世带领的中方代表团参加了欢迎仪式。

连云港至阿拉木图定期集装箱列车是今年2月25日从连云港中哈物流基地首发。去年9月，在纳扎尔巴耶夫总统和中国国家主席习近平共同见证下，哈萨克斯坦国有铁路公司与连云港市签订了建设过境货物运输中转分拨基地的协议。8个多月以来，在方方面面的高度关注和大力支持下，哈中物流基地顺利建成启用。

据介绍，哈中(连云港)物流合作基地项目一期工程是哈中两国元首共同见证的连云港物流合作项目的首期工程。由连云港港口集团(51%)和哈铁快运物流有限公司(49%)共同出资建设，总投资6.06亿元。该项目也是我国"新丝绸之路"计划和"光明大道"新经济计划组成部分。 班列开通初期，每周将有两列列车从中哈物流基地出发，经霍尔果斯换轨前往阿拉木图。西行的每列将有约50个车厢，运载约100个标箱。此次班列的开通，将进一步畅通亚欧经济大动脉，为哈中合作打开一条运输时间短、经营成本低、市场竞争力强的贸易新通道，对推动丝绸之路经济带沿线国家在产业、经济、物流等方面的深入融合交流具有积极作用。（编译：流沙）