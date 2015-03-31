中国发射首颗新一代北斗导航卫星

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据新华社消息，中国首颗新一代北斗导航卫星在西昌卫星发射中心发射升空。

这颗由中国航天科技集团公司研制的首颗新一代北斗导航卫星，由长征三号丙运载火箭发射升空，并顺利进入预定轨道。 新华社说，"这颗卫星的发射成功标志中国北斗卫星导航系统由区域运行向全球运行拓展"。 报道说，它将开展新型导航信号体制、星间链路等试验验证工作，为北斗卫星导航系统全球组网建设提供依据。 中国卫星导航系统管理办公室此前表示，北斗卫星系统是中国独立发展资助运行的全球卫星导航系统，也是中国国家安全、经济和社会发展所需的重要空间信息基础设施。 新华社称，北斗卫星导航系统可在全球范围内全天候、全天时为用户提供高精度、高可靠的定位、测速、授时服务，并兼具短包文通信能力。 中国在2000年发射两颗北斗导航卫星，初步建成北斗导航试验系统。这次发射的新一代北斗导航卫星是中国发射的第17颗北斗导航卫星。 中国北斗卫星导航系统总设计师杨长风对中国媒体表示，2015年中国还将发射三至四颗北斗导航卫星，构成一个完整的试验体系，2020年前后完成全球组网。