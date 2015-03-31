外媒：土耳其面临希腊式风险

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据中国《国际金融报》30日报道，作为连接欧亚大陆的跨洲际国家，许多人对于土耳其到底是欧洲国家还是亚洲国家感到困惑，但没想到最近吸引世人眼球的竟是其濒临危机的经济。进入2015年以来，土耳其里拉一直在大幅贬值%，尽管土耳其央行已决定公开抛售美元，但里拉贬值趋势仍难以扭转，主要原因与央行无法抵抗总统埃尔多安的压力有关。如果埃尔多安继续逼迫土耳其央行降息，里拉可能陷入一场"完美风暴"，除非埃尔多安态度软化，否则土耳其经济将陷入危机之中。

提到土耳其，人们最不想看到的就是一个已经饱受地区政治动荡之苦的国家再发生一场新的经济危机，也不希望土耳其继希腊之后再次为欧洲经济雪上加霜。说真的，作为已跻身全球20大经济体行列的土耳其，尽管其GDP仅占全球的0.4%，却成为了全球绝大多数经济体眼下最担心的风险之一。因而，我们听到的可怕词汇就是"传染"--这种传染当年曾经让泰国经济危机蔓延至整个亚洲并影响了全球，几年前又让希腊危机蔓延至整个欧洲。现在大家都担忧，这种传染可能让土耳其的麻烦扩散到全世界的所有新型市场国家，成为又一场危机的信号。 实际上，观察家普遍认为，土耳其的经济有受国内政治操纵的危险。据称，为应对疲软的经济预期，特别是为了在今年6月土耳其议会选举之前提振经济，以利于执政的正义与发展党赢得议会选举，总统埃尔多安多次向土央行施压逼其降息。但土央行年内已两次降息，目前基准利率为7.5%，如果在总统逼压下在3月份再次降息，这将产生极大的危害。因为再次降息后，土耳其宽松的货币政策一方面会打压里拉的汇率，另一方面，可能会损害土央行的独立性和在国际市场上的信誉，进一步动摇投资者对里拉的信心。而在经济增速放缓的背景下，里拉贬值进一步加大了土耳其的经济风险，并可能传导至整个金融体系乃至整体经济，所以不得不引起警惕。 有分析指出，在美联储逐渐迈向6月份可能的升息路之际，假使土央行屈服于政治压力再次降息，则里拉将会陷入万劫不复的境地。同时，由于土耳其经济发展对外资的依赖性很强，如果里拉贬值推动以美元计价的债务大幅增长，那么，土耳其企业偿还美元债务的成本将升高，从而导致其资金链断裂甚至破产风险上升。在这种情况下，如果以美国为首的外资再趁机大批撤资，以及各种投机行为大幅增加，最糟的状况是可能导致土耳其爆发一场全面性的金融危机，从而使土耳其成为第二个希腊。 而在地缘政治上，土耳其的前景也十分微妙。作为距离极端组织"伊斯兰国"活跃地区最近的北约成员国，土耳其一直不愿加入由美国牵头打击这一极端组织的国际联盟，虽然后来在美国的说服下，土耳其勉强加入了，也同意北约使用其境内的空军基地，但是仍旧看不到土耳其积极发挥作用的迹象。之所以如此，是因为美土有着严重分歧：美国主要是想先打击威胁最大的"伊斯兰国"，而土耳其更倾向于推翻叙利亚巴沙尔政权，因此导致如今的北约行动效果并不显著。这也从事实上恶化了土耳其与美欧之间的关系，导致美欧对土耳其冷眼相看，欧盟的连番批评和美国已开始撤资就说明了一切。 另外，作为一个申请加入欧盟已长达28年、获得欧盟候选国资格16年、获准启动入盟谈判10年的欧亚大国，包括土耳其人在内均早已把土耳其当作了准欧盟成员国。但现实却是残酷的，土耳其至今仍旧徘徊在欧盟大门之外，这也使土耳其如鲠在喉。同时从前景来看，土耳其加入欧盟的可能性仍大受质疑，因为在入盟的35项必备条件中，土耳其迄今达标的还不足一半，还时时遭到欧盟的口诛笔伐和刁难。特别是现在，一旦土耳其遭遇金融和经济危机，那么唯恐避之不及的欧盟各国，更会把土耳其入盟的门槛定得很高，以免饱受重创的土耳其经济给欧盟带来灭顶之灾。 而且，现在国际社会也普遍担心，随着美联储加息时点日益临近，拥有财政和经常账户双赤字的土耳其或将受到严重冲击。再加上2014年土耳其全年通胀率高达8.17%，远高于土央行的中期通胀控制目标5%；又加上今年2月的通胀率按年率计算高达7.55%，仍与土政府目标有很大差距。因此，虽然土耳其政府在积极调控目前的经济态势，但是，在年内出现较大好转的可能仍旧不大。不过，就像各国曾经热切期待中国救助希腊一样，现在很多目光也都紧盯着中国，期待中国对土耳其施以援手。而对于中国来说，土耳其是古丝绸之路的终点，也是中国现在力推的"一带一路"沿线的重要国家。或者，随着中土两国的经贸和人员往来日益频繁，将为中国提供更多的投资和贸易机会，或许拯救土耳其将是中国"一带一路"战略迎来的一个新的契机。