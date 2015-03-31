我国收费公路建设全面铺开 二级公路只对货车收费

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据BNews.kz网站消息，哈萨克斯坦国有公路股份公司董事会第一副主席乌兰•阿利诺夫今日在题为"哈萨克斯坦过境运输战略"研讨会上表示，至2022年全国将建成6982公里收费公路。其中，二级公路将只对货车进行收费。

据他介绍，阿斯塔纳至阿拉木图公路项目阿斯塔纳-铁米尔套-卡拉干达-巴尔喀什湖-卡普恰盖方向总长1284公里的道路建设工程已立项，工程建设完工后将成为4-6车道的一级公路。还计划一批二级公路，1018公里的阿斯塔纳-奥斯卡曼-巴甫洛达尔-塞梅公路塞梅-卡勒巴套段（118公里）已经维修翻新。目前，阿斯塔纳-巴甫洛尔达段（443公里）和巴甫洛尔达-塞梅段（53公里）的建设工程正在紧张进行。

1928公里的阿斯塔纳-阿克托别-阿特劳-阿克套公路将建至阿特劳，可从阿克套直达阿斯特拉罕，该段公路维修工程也在进行之中。2014年，贷款修建的别伊涅乌-阿克套公路（200公里）翻新工程已完工，今年正在修建其余270公里路段。阿克套-别伊涅乌（40公里）路段今年将交付使用。其余230公里路段将于2016年完工。 此外，阿拉木图-奥斯卡曼公路（853公里）卡普恰盖-塔勒迪库尔干段（157公里）也在建设之中，今年将完成其中的47公里路段，其余110公里将在2016年完成。（编译：流沙）