中国商务部：正与中亚国家商讨建设新的自贸区

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据大智慧阿思达克通讯社31日报道，中国商务部新闻发言人沉丹阳31日在接受记者采访时表示,"一带一路"相关文件发布后，中国商务部近期的一个工作重点是深化各种形式的区域次区域合作，积极商讨建设新的自由贸易区，中方正在与中亚地区进行商谈。

沉丹阳表示，在推动"一带一路"建设方面，中国商务部近期的工作重点有四个：一是全力推进与沿线国家经贸合作，扩大与沿线国家市场开放，提高贸易便利化水平，挖掘新的贸易增长点；二是建设一批边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经济合作区等平台建设， 扩大双向投资规模；三是深化各种形式的区域次区域合作，积极商讨建设新的自由贸易区；四是与沿线国家共同推动一批重大合作项目。

中国商务部研究院欧洲研究部主任刘华芹接受采访时表示，中国商务部研究院已就中哈、中吉自由贸易区，中哈霍尔果斯边境自由贸易区，上合组织自由贸易区等进行过多项可行性研究。但由于俄罗斯主导的欧亚经济联盟的存在，这些自贸区的建设可能存在一定阻力。但她认为在新疆区域内建设境内自由贸易园区是建设"一带"的务实做法。

此外，中国今年计划启动与以色列及阿拉伯国家的自贸区谈判。

中国国家发改委、中国外交部、中国商务部28日联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》将新疆作为丝绸之路经济带核心区，提出发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，深化与中亚、西亚等国家交流合作。