纳扎尔巴耶夫：匈牙利是哈萨克斯坦在欧洲的重要战略合作伙伴

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日在总统府会见到访的匈牙利总理维克多•欧尔班。双方就哈匈关系发展和共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，我们一直将匈牙利视为真正的朋友和伙伴，哈匈两国人民拥有共同的历史纽带，两国发展道路也有几分相似。匈牙利是哈萨克斯坦在欧洲的重要的战略合作伙伴。

纳扎尔巴耶夫指出，匈牙利是欧盟国家中率先与我国签署战略合作伙伴协议的国家之一，哈方对此给予高度评价。相信您的本次访问将进一步拓展和深化双边经贸关系，推动哈匈关系向更高水平发展。为全面落实双方本次达成的协议，我们将付出不懈努力。

欧尔班对哈方的热情邀请和热情接待表示感谢，并向纳扎尔巴耶夫总统转达了匈牙利人民的亲切问候。他说，在复杂多变的当今国际形势下，匈方愿同哈方继续加深合作。匈牙利是哈萨克斯坦在欧盟国家中值得信任的朋友，两国政治和文化交流现处于较高水平。这与您时刻关注和推动匈哈关系不断发展密切相关。

欧尔班表示，您关于参加总统选举的决定，将有效保障哈萨克斯坦稳定和发展。

欧尔班还祝愿纳扎尔巴耶夫总统身体健康，在造福哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就。（编译：吴然）