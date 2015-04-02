丰田汽车在美销售增加、中国市场遇挫

哈通社阿斯塔纳4月2日电 据BBC报道，日本丰田汽车说，该公司在今年3月份，美国市场销量同比去年增加4.5%，但是中国市场销量下跌了20.9%。

丰田汽车在中国的发言人表示，在中国汽车销售市场遇到了强劲的竞争，不但四轮休旅车销量碰上了来自本田等其他厂牌的挑战，如雷凌（Levin）、威驰（Vios）之类的小型乘用车销量表现"令人失望"。 这是丰田继去年之后，第二次在中国的销量未能达标，业界杂志的报道说，丰田在2014年曾经定下在中国销量110万辆的目标，但是未能达成。 业界分析人士指出，丰田汽车今年在中国市场的成长率大约只能只有上个年度的一半，也就是大约6.8%。 丰田汽车2014年度在中国市场的成长率为大约12.5%，包括与东风和一汽两大中资集团合作生产的总销量为103万辆。 丰田汽车在今年第一季总共的销量为22.7万辆，虽然可能不符外界的期待，丰田汽车发言人称，目前销售量仍然符合达成目标的走向。 在美国的销量方面，业界人士分析说，主要是受到油价持续低迷的鼓励，俗称皮卡的小型开放式卡车、四轮传动休旅车等销量增加。 在中国称为凯美瑞的Camry家庭型乘用车继续在美国市场热销，而中文名称为凌志的Lexus豪华车系列销量也重新抬头。 丰田汽车今年第一季在美国市场的销量上升了10.5%，排名则和美国三大汽车厂之一、排名第二的福特不分轩轾。 在中国市场销售大步向前的德国大众汽车（VW福斯汽车）今年3月在美国销售则是疲软不振，下滑了18.2%、美国所谓"底特律三大"中的通用汽车、福特汽车分别下滑2.4%和3.5%，只有菲亚特（台称飞雅特）•克莱斯勒略增不到2%。 另外一个日本品牌尼桑（台称日产）3月份在美国销量小跌了2.7%，而本田汽车则是下滑了5.3%，但是韩国的现代汽车却是大幅增长了12%。