外媒：越来越多的中国武器出口到中亚国家

哈通社阿斯塔纳4月2日电 据新浪网援引汉和防务评论2015年4月刊报道，中国目前正积极向中亚多国推销武器装备。中国与乌兹别克斯坦和土库曼斯这两个前苏联国家的天然气交易每年都在增加之中。中国已经向乌兹别克斯坦出口了至少一架YL1A无人机，2012年乌兹别克斯坦进行试飞。

中方还在向土库曼斯坦、阿塞拜疆推销JF17(枭龙)战斗机和YL1攻击无人机。有些推销活动，通过巴基斯坦进行。在阿塞拜疆，2014年该国就已经使用WS1远程火箭炮，射程100公里。阿塞拜疆展出了这一型号的火箭炮，是从土耳其进口的。 汉和认为，中国武器能够出口到前苏联中亚地区，很大的可能性事换货贸易，抵消进口天然气的价格，而俄罗斯却不需要这种贸易方式，这是俄罗斯正在逐步丢失前苏联加盟国武器市场的主要原因。 文章指出，类似的情况还发生在南美洲委内瑞拉，中国近年来向该国贷款、援助接近500亿美元，相当部分用于石油进口，中国还以出正在口武器的方式，抵消石油款项。因此 的委内瑞拉使用中国武器的规模越来越大，陆海空三军都开始进口中国武器，包括正在谈判L15教练机、已经获得了8*8轮105毫米火炮突击车、05型两栖突击车等等。 红旗9竞标土耳其基本失败 但已出口另外2国

汉和报道称，在珠海航展上，中国航天科工集团的专家声称FD-2000(HQ9)地对空导弹已经出口到了乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，从而实现了零突破。 协议在2013年签署，尽管数量相当少，但是是第一次出口。类似武器，再少出口量，通常至少应该是一个营，中国空军装备的一个营HQ9，由8部发射器构成。消息来源承认FD2000竞争土耳其市场的计划基本失败。目前这一证言无法获得上述官方的证实，珠海航展上，有关采访的回答与西方厂商存在很大的不同。 假设HQ9真的部署到了乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，会对上述国家的整个防空、空军作战体系产生影响，远程防空导弹必须与雷达、作战飞机实现数据互通，才具备一体化防空作战的能力，因此一旦装备HQ9，今后这些国家获取中国雷达、预警机、甚至战斗机的可能性将会大大增加。