中国驻哈大使：全面加强中哈发展战略对接

哈通社阿斯塔纳4月2日电 中国新闻网1日刊登中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖发表的署名文章《全面加强中哈发展战略对接 携手打造命运和利益共同体》，以下为全文：

正当哈萨克斯坦迎来生机盎然的纳吾热孜节之际，马西莫夫总理踏上访华旅程，为中哈关系发展开启新的篇章。3月26日至28日，马西莫夫总理对中国进行工作访问并出席博鳌亚洲论坛年会。继去年12月中国国务院总理李克强访哈之后，两国总理在短短三个月内即实现互访，这足以说明中哈关系的高水平和特殊性。

访问期间，中国国家主席习近平、国务院总理李克强分别与马西莫夫总理举行了坦诚深入的会见、会谈，双方围绕中哈关系及两国各领域合作深入交换了意见，并达成广泛共识。两国总理共同见证了中哈签署加强产能与投资合作备忘录，以及开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件，项目总金额达236亿美元。中方还愿同哈方在铁路、核能、能源、农业等广泛领域深化合作。双方还商定，今年将围绕世界反法西斯战争胜利70周年、中国人民抗日战争胜利70周年等重大事件共同开展一系列纪念活动，进一步夯实两国世代友好的民间基础。 2013年，中国国家主席习近平在访哈期间首次提出建设"丝绸之路经济带"宏伟倡议。这一倡议是在中国经济蓬勃发展，同时中国与世界各国经贸合作与往来不断扩大的背景下提出的。这既是中国进一步扩大同世界各国合作的总方略，也是中国走和平发展道路、谋求平等互利、合作共赢外交政策的具体举措，完全符合欧亚大陆各国加强合作的愿望和心声。 纳扎尔巴耶夫总统在去年的年度国情咨文中提出"光明大道"新经济计划，决定大力发展物流、交通、通讯等领域的基础设施建设，这与"丝绸之路经济带"倡议的主要内涵高度契合。在当前全球经济持续低迷、世界各国发展均面临严峻挑战的大背景下，中哈作为高度互信的战略伙伴，通过开展大规模产能合作不仅可以将中方"一带一路"倡议同哈方"光明大道"计划相衔接，助力各自经济发展，顶住下行压力，还可以为相关国家开展产业产能合作提供重要示范。中哈关系必将迸发出巨大的能量和活力，两国务实合作也将实现由量到质的全面升级。 与此同时，正如李克强总理所指出的，中哈产能合作是新事物，没有先例可循，既要立足现实，也要敢于创新。双方要以市场为导向，找准利益契合点，优选项目，协同推进，同时双方要加强两国政策对接，在税收、标准、劳务、签证、投资者权益保障等方面拿出有效配套措施，共同将各项工作做细做实，把中哈高水平的政治关系转化为更多实实在在的合作成果，让两国民众从中受益。 结束在北京的访问行程，马西莫夫总理立即飞赴海南出席博鳌亚洲论坛年会。在开幕式上，马西莫夫总理用熟练的中文致辞，全场听众报以阵阵热烈掌声。经过20多年的发展，博鳌亚洲论坛已成为亚洲各国协调立场、探讨合作的重要平台。哈萨克斯坦作为论坛创始方之一，多年来积极参与论坛框架下的活动，扎尔巴耶夫总统和马西莫夫总理都曾参加论坛年会。习近平主席在今年论坛年会主旨演讲中强调，亚洲要迈向命运共同体、开创亚洲新未来，必须在世界前进的步伐中前进，在世界发展的潮流中发展，要通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体。对中哈关系而言，打造中哈命运共同体和利益共同体将是我们共同努力的方向和目标。 为此，双方应在以下几个方面进一步加强合作：一是落实好两国产能合作和互联互通建设项目，通过共建 "丝绸之路经济带"，实现两国经济对接，利益共享。二是坚持实现共同、综合、合作、可持续的安全观，共同打击"三股势力"及其它一切形式的恐怖和跨国犯罪活动，有效维护地区安全稳定，为两国的经济建设，以及"丝绸之路经济带"和"光明之路"战略的顺利实施创造良好的环境。三是加强人文交流和民间交往，不断深化相互了解和信任，增进两国人民的传统友谊，巩固两国关系发展的民意基础和社会基础。 中国共产党第十八次代表大会提出两个百年的"中国梦"，即中国共产党成立100年时(2021年)全面建成小康社会；新中国成立100年时(2049年)建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。纳扎尔巴耶夫总统提出的"2050国家战略"是"哈萨克梦"。两个伟大邻国的梦想和国家战略高度契合，而连接这两个梦想并推动其实现的共同媒介和动力正是"丝绸之路经济带"。哈萨克人有句谚语，叫"力量不在胳膊上，而在团结上"。中国人常说"兄弟同心，其利断金"。共同的命运和利益召唤我们，为实现中华民族和哈萨克民族的伟大梦想而携手努力，共同谱写中哈友好合作的新篇章。