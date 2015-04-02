纳扎尔巴耶夫总统视察乌拉尔变压器厂

哈通社阿斯塔纳4月2日电（记者叶勒江•叶热阿勒）正在西哈州视察工作的纳扎尔巴耶夫总统今日来到乌拉尔变压器厂生产车间，了解工厂生产情况，与工厂职工亲切交谈。

工厂负责人萨伊多拉•霍加巴耶夫向纳扎尔巴耶夫总统详细介绍了该厂生产营销状况和职工收入增幅情况，并展示了该厂生产的各类变压器和电气产品。霍加巴耶夫表示，乌拉尔变压器厂采用先进的生产技术，生产的各类变压器在欧亚经济联盟市场上有很强的竞争力。

工厂员工对纳扎尔巴耶夫总统给予该厂的关心和支持表示了感谢。

纳扎尔巴耶夫说，我国从2010年开始实施的工业创新发展规划富有成效，在规划的第一个五年里，共建成了700多个工业项目，为各地创造了数十万个工作岗位。第二个五年计划从今年开始实施，今年我们将力争完成75个工业项目的建设，这将创造2.5万个工作岗位。这些成果都是在哈萨克斯坦政局稳定、民族和睦的前提下取得的。相信通过不懈的努力，我们还将建成更多的重点项目，取得更好的成绩。

据悉，在工业创新发展国家规划框架下建成的该厂总投资31亿坚戈，可年产6-10千瓦功率的变压器1万台，90%的产品出口俄罗斯市场。工厂计划2016-2017年将年产额提高至1亿美元。（编译：吴然）