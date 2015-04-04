伊朗核谈判：奥巴马有信心达成最终协议

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据BBC报道，美国白宫消息指，总统奥巴马有信心，美国能在6月底限期之前与伊朗达成最终协议。

白宫一名发言人表示，4月2日（周四）达成的协议框架仍有待进一步完善，而研究协议的科研专家有信心协议能够阻止伊朗发展核武器。

美国国会对协议实施仍保持审慎态度。

中、英、美、法、俄等五个联合国安理会常任理事国以及德国于4月2日在瑞士洛桑和伊朗签订框架协议，将限制伊朗的核发展，以交换放宽对伊朗的制裁；在此框架协议基础上的最终协议预定将在今年6月30日之前达成。 "我们感觉不错"，路透社引述白宫发言人埃里克•舒尔茨（Eric Schultz），"还有很多工作需要做，但我们有信心我们能够恰当地完成这些细节。" 他还表示，美国不会签订一项对以色列构成威胁的协议--以色列总理本杰明•内塔尼亚胡多番表示谈判各国与伊朗达成的共识不是一个好协议，将给地区带来危险。 "他（奥巴马）强调，在所有问题都取得共识，任何一项共识都不算共识"，白宫在一份声明中说，"他还重申，美国将持续努力与伙伴合作商讨伊朗在地区当中造成不稳定的活动。" "决定奥巴马的政治成就" BBC记者莱斯•道切特（Lyse Doucet）在瑞士洛桑报道说，周四的框架协议达成后，伊朗民众彻夜庆祝，而伊朗外长雅瓦德•扎里夫在回国时受到英雄式欢迎，但仍一些"死硬派"认为伊朗作出了太多的让步，换来的却不多。 代表美国参加谈判的约翰•克里在美国国会则面对着一些质疑。 总统奥巴马用"历史性"来形容周四的框架协议，称协议将令世界变得更安全，因为它将"切断所有让伊朗可能发展核武的去路"。 但在今夏签订真正协议之前，奥巴马还需要获得国会通过；他已经与参众两院展开商讨，并且与巴林、科威特、卡塔尔和阿联酋等国领导人通电话。 BBC驻白宫记者塔拉•麦克尔维（Tara McKelvey）分析说，如果协议在今夏能成功签订，将是里程碑式的外交胜利，将是决定奥巴马的政治成就重要的一方面。 "假如国会否决这一协议，既不是基于专家的分析，也不能提供任何其他合理的选择，那美国就将对这样的外交失败负责"，奥巴马说。 "不打算作弊" 伊朗总统哈桑•鲁哈尼则表示，只要参与签订的其他各国都遵守框架协议的规定，伊朗也会遵守。 "世界必须清楚，我们不打算作弊"，鲁哈尼在一个电视讲话中说道，但他同时表示，一旦各国"有一天决定向另外一个方向走"，伊朗也会有其他的选择。 在框架协议中，伊朗承诺将削减三分之二以上用于铀浓缩活动的离心机装置，减少到5060个；而地下的福尔多（Fordo）核工厂则会继续开工作相关研究用，但不会用于提炼铀浓缩。 伊朗还会在15年内将低浓度铀的储备从10吨减少到300公斤，而目前正在建设中的重水反应装置将会被改建，以确保不生产核武器级别的钚元素。