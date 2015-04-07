布莱尔“重出江湖”痛批政府脱欧公投

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据BBC报道，因领导英国参与阿富汗和伊拉克战争而充满争议的前任工党首相托尼•布莱尔，在大选选战正酣之际决定出面高调为工党党魁米利班德站台，批判卡梅伦首相和保守党有关一旦连选将举行是否脱离欧盟公投的承诺。

布莱尔指责卡梅伦和保守党屈服于英国独立党和其它右翼反欧洲媒体势力的压力，为了在竞选中赢得政治优势而宁愿牺牲英国核心利益。 布莱尔曾经在1997、2001和2005年三度率领工党赢得大选，并三度连任首相，直至2007年禅让相位于工党内长期权力竞争对手戈登•布朗。 尽管被阿富汗和伊拉克战争争议困扰，布莱尔直至今日仍被很多工党支持者认为是历史上最具领导人魅力和口才的领袖之一。 不过，保守党方面分析人士则指出，长期隶属于工党党内"布朗派"的现任党魁米利班德，如今搬出布莱尔站台，只能表明感觉到选情"势弱"。 BBC资深政务编辑杰姆斯•兰德尔分析指出，布莱尔2007年以来基本上选择脱身于英国政坛纷争之外；此次他"重出江湖"，很可能是工党希望重新利用他的"个人明星元素"，尽量多争取到一些边缘选民。 "大是大非" 现任保守党首相卡梅伦承诺，将与欧盟重新展开谈判，为英国争取"更好的结果"； 他还承诺如果无法说服欧盟重新谈判加盟条件，一旦连任将在2017年之前推动是否继续留在欧盟的"脱欧"公投。 布莱尔指责卡梅伦政府的做法是为了赢得一些右翼英国独立党支持者的选票而无视国家核心利益。 他说："此事乃大是大非，关乎国家的未来，决不能如此被充当政治筹码。" 布莱尔近年来也多次就英国与欧盟关系问题上发声，认为一旦脱离欧盟，英国在世界上的地位将大打折扣--成为区区小国。 工党在此次大选中明确表示反对"脱欧公投"。 保守党则反驳工党和布莱尔的批判说，当年正是布莱尔领导的工党政府抛弃了英国的国家利益，比如自动放弃英国原本拥有的一些退免税项目，以及对欧盟移民敞开大门。 现任内政大臣为保守党的欧盟政策辩护说："卡梅伦敢于为英国利益向欧盟说不，成功迫使欧盟委员会削减预算，否决一项未能保障英国企业公平竞 争利益的条约，并让英国纳税人避免了为欧元区危机埋单的窘境。" 在此次英国大选中，右翼英国独立党要求立即举行脱离欧盟的公投，保守党主张先争取重新谈判然后视谈判结果决定是否公投，工党和自民党则反对公投。