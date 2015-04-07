伊德里索夫：德国是哈萨克斯坦重要的经济贸易伙伴之一

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据外交部消息，外交部长叶尔兰•伊德里索夫今日会见到访的德国联邦议院副议长約翰尼斯•辛哈默。双方就哈德双边关系发展、乌克兰当前局势、伊朗核问题、阿富汗问题等共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

伊德里索夫祝贺德国成功当选欧洲安全与合作组织2016年度轮值主席国。 双方一致认为，两国关系在互补和同等对话中会继续向前发展，双方就相互派团，加强经济贸易领域的战略合作达成共识。 居住在哈萨克斯坦的德意志民族问题也列入双方会谈的议题。 伊德里索夫说，哈萨克斯坦境内的德意志民族在推进两国关系和加强两国友谊中起到了很好的桥梁作用，目前德意志民族有他们的民族协会、文化交流中心和国家级报刊。在哈萨克斯坦民族和睦大会框架下，政府会一如既往地帮助境内德意志民族保留本民族文化和语言，继续为他们创造发展空间。 提到与欧盟组织之间的关系时伊德里索夫表示，双方将研究讨论如何简化申办签证流程，引进新技术方面加强合作。 据悉，近十年来，哈萨克斯坦和欧盟之间的外贸规模扩大至13倍，而引资规模扩大10倍，根据2014年的统计数据，和欧盟之间的贸易额超过530亿美元，这占全国进出口贸易额的53.2%。（编译：阿山）